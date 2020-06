ECB koopt voor 600 miljard euro extra aan obligaties op

De Europese Centrale Bank (ECB) breidt zijn opkoopprogramma uit. De centrale bank verhoogt de limiet met 600 miljard euro waardoor er nu maximaal voor 1350 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen kunnen worden opgekocht. Daar neemt de ECB ook langer de tijd voor. De looptijd van het speciale opkoopprogramma dat vanwege de coronacrisis werd opgetuigd, is met een halfjaar verlengd tot eind juni volgend jaar. De rente hield de ECB gelijk.

Eerder al had de ECB 750 miljard euro uitgetrokken voor het zogeheten PEPP-programma. Omdat de economie door de pandemie een hardere klap lijkt te krijgen dan eerder verwacht, wordt daar nu extra geld en tijd voor uitgetrokken. Obligaties die de ECB opkocht en die afgelost worden, herinvesteert de centrale bank zeker tot eind 2022.

Neerwaartse spiraal voorkomen

Christine Lagarde liet weten dat het PEPP-opkoopprogramma zeer succesvol is gebleken. Volgens de ECB-president is daarmee een neerwaartse spiraal in de markten voorkomen. Uitbreiding werd echter nodig omdat de verwachtingen voor de inflatie naar beneden werden bijgesteld. Over de grootte van de uitbreiding is in het bestuur van de ECB gesproken, gaf Lagarde aan, maar de noodzaak om iets te doen was voor alle beleidsmakers duidelijk.

Het opkoopprogramma dat al voor de coronacrisis gold, gaat tot het einde van het jaar door met twintig miljard euro per maand. Dat opkoopprogramma zal blijven lopen “zolang als nodig is om het verruimende effect” op de rentetarieven te versterken en zal kort voordat de ECB eventueel de rente verhoogt eindigen.

Aan de rentetarieven tornt de ECB deze keer zoals verwacht niet. De beleidsmakers van de centrale bank mikken nog altijd op een inflatie die in de buurt van de twee procent komt.