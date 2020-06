Een afgeblazen overname in coronatijd

Medio april wees het Netherlands Commercial Court, onderdeel van de Rechtbank Amsterdam, een kort-gedingvonnis in een geschil zoals we dat de komende tijd wel vaker zullen meemaken: een overname waarover al lange tijd is onderhandeld, maar die nog niet tot stand gekomen is, met een koper die wil afhaken omdat het verdienmodel van het over te nemen bedrijf zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis.

De zaak betreft een Nederlands bedrijf dat paardenspringconcoursen organiseert en dat is opgericht door een vooraanstaande springruiter. Van de aandelen in het bedrijf werd 50 procent gehouden door een Amerikaanse sportinvesteerder. Deze aandeelhouder was langdurig in gesprek met een vanuit Duitsland opererende investeringsmaatschappij die het 50-procentbelang wilde kopen voor 169 miljoen euro.

Eind december werd door beide partijen een letter of intent getekend, waarin werd overeengekomen dat uiterlijk medio februari (later verlengd tot begin maart) ondertekening zou plaatsvinden van de al helemaal uitonderhandelde koopovereenkomst, gevolgd door levering van de dan verkochte aandelen en betaling van de koopprijs. Er stond echter ook in dat, voordat die koopovereenkomst zou worden getekend, elke partij gerechtigd was om van de deal af te zien, mits tegen betaling van een break-up fee van 30 miljoen euro aan de andere partij.

Afgeblazen

Toen vervolgens niet alleen paardenspringconcoursen, maar zo ongeveer alle sportevenementen werden geannuleerd vanwege het coronavirus en de in verband daarmee getroffen maatregelen, ging de koper begin maart niet over tot ondertekening van de koopovereenkomst en wilde zij de deal afblazen.

De verkoper eiste dat de deal zou doorgaan en vorderde primair nakoming van de (volgens verkoper) overeengekomen transactie en subsidiair betaling van de break-up fee.

De vordering werd ingesteld bij het Netherlands Commercial Court (NCC), het onderdeel van de rechtbank Amsterdam alwaar, sinds 1 januari 2019, over internationale handelsgeschillen in het Engels kan worden geprocedeerd (en wordt gevonnist) als dat expliciet tussen partijen is overeengekomen. Tussen koper en verkoper werd vervolgens eerst even een aparte strijd gevoerd – in procesjargon een ‘incident’ genoemd – over de vraag of wel uitdrukkelijk was overeengekomen dat geschillen bij het NCC zouden worden uitgevochten, maar die vraag werd door het NCC al snel met een bevestigend tussenvonnis beslecht.

Uitspraak

In de hoofdzaak oordeelt het NCC allereerst over de vraag of er tussen partijen een deal tot stand gekomen is waarvoor, naar Nederlands recht, aanbod en aanvaarding moeten plaatsvinden. Dat gebeurt volgens vaste rechtspraak conform de zogenoemde Haviltex-norm, die het NCC als volgt samenvat: ‘The standard is not what the parties may have thought, or meant to say. It is what a reasonable person in the same circumstances would have understood their communications to mean.’

Vervolgens benadrukt het NCC dat, alles afwegende, in dit geval de verkoper niet mocht verwachten dat de koper aan de deal gebonden zou zijn, zonder dat er uiteindelijk een handtekening op de koopovereenkomst zou zijn gezet. En daarbij, zo vindt de rechter, speelt het ‘clear mechanism in the LOI’ een duidelijke rol: ‘Either execute and deliver the paperwork for the deal by the agreed date, or pay the fee. This was the uncontested binary option available to both parties.’ Juist vanwege die in de LOI ingebakken keuzemogelijkheid, zo interpreteer ik de redenering, is het in dit geval fair dat de koper niet aan de deal vastzit als het ‘paperwork’ niet is ondertekend.

Tot besluit

Met deze redenering wordt de primaire vordering afgewezen; het zal niet verbazen dat de subsidiaire vordering (tot betaling van de break-up fee) wél wordt toegewezen. De koper had naar voren gebracht dat zij onder de ‘coronaomstandigheden’ niet gehouden mocht worden tot betaling van de break-up fee, maar de rechter oordeelt dat de break-up fee tussen partijen een expliciete ‘risk allocation’ vormt, die niet – althans niet in kort geding – opzijgezet kan worden. Kortom: deal afgeblazen, break-up fee toegewezen.