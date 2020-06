ERP in de cloud: het best bewaarde geheim

ERP-implementaties duur en ingewikkeld? Dat hoeft niet, zegt Michiel Ramakers, sales director Benelux van het snelgroeiende Oracle NetSuite. “Wie gebruikmaakt van cloud-ERP kan razendsnel opschalen.”

NetSuite begon in 1998 in de Verenigde Staten. “We zijn van origine een cloudbedrijf”, legt Michiel Ramakers uit. “Dat zit in ons DNA. Medeoprichter Evan Goldberg zag een gat in de markt voor een oplossing die bedrijven overal vanuit de cloud een compleet beeld zou kunnen geven van hun business.”

Groei van NetSuite

In de geschiedenis die volgde, groeide NetSuite snel en legde het haar focus vooral op de Noord-Amerikaanse markt. In november 2016 nam Oracle het bedrijf over. Goldberg bleef aan als executive vice-president en is tot op de dag van vandaag bezig met de groei van het bedrijf. “Tegenwoordig groeien we, naast Noord-Amerika, ook sterk in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Ik zeg wel eens: NetSuite is één van de best bewaarde geheimen van Noord-Amerika. Dat geheim zijn we nu ook in andere gebieden, waaronder in Nederland, aan het onthullen.”

Op basis van data kan de CFO meewerken aan het vernieuwen van zijn businessmodellen

Eén uniforme oplossing

NetSuite biedt één uniforme oplossing die bestaat uit ERP, financieel management, CRM en e-commerce. Het wordt wereldwijd al gebruikt door meer dan twintigduizend organisaties. Daaronder ook al vele ondernemingen in Nederland. Ramakers: “We bieden Software as a Service en dat is uniek in de ERP-markt. Sommige aanbieders zeggen wel dat ze ook in de cloud zitten, maar vaak is dan het bestaande ERP-systeem in de cloud gehangen en kun je er via een internetverbinding bij. Dat is geen echte cloudsoftware, want deze is niet speciaal ontwikkeld om via internet te werken.”

Geen software die uit de tijd is

Software as a Service heeft als groot voordeel dat er continu doorontwikkeling plaatsvindt op het platform. “Decennialang zijn CFO’s gedwongen om over te gaan naar nieuwe releases en dat spel is bij enkele leveranciers nog steeds gaande. Hoe meer maatwerk er bij de ERP-implementatie kwam kijken, hoe moeilijker zo’n overgang werd. Met ERP-Software as a Service krijg je telkens nieuwe innovaties. Bij ons is dat twee keer per jaar. Daarnaast heb je als CFO er ook geen last meer van dat software uit de tijd is en leveranciers je daarom dwingen naar hun nieuwe versies.”

Snelgroeiende bedrijven

Snelgroeiende bedrijven die over de grenzen van Nederland heen kijken, hebben baat bij cloud-ERP. “Je hoeft niet anderhalf tot twee jaar te wachten totdat je een ERP-implementatie hebt gedaan, maar je kunt op- en afschalen naar gelang de behoefte.” Daarbij incorporeert NetSuite lokale wet- en regelgeving, ook op het gebied van belastingen, in de ERP-oplossing. “We hanteren daarbij niet per land verschillende databases, maar bundelen juist, waardoor je altijd snel tot consolidatie van cijfers kunt komen. Onze software is in meer dan honderd landen aangepast aan de lokale omstandigheden. Ook voor Nederland. Denk bij die aanpassingen onder meer aan munteenheden, talen, entiteiten en belastingregimes. Die zijn dus lokaal in te zien, maar centraal kan de CFO zijn intercompanyverkeer en zijn consolidatieproces realtime stroomlijnen. Je hebt echt one world oftewel één versie van de waarheid.”

Met cloud-ERP krijgt de CFO de basis aan data over operationele en financiële processen op orde. Zo kan hij of zij deze twee werelden verbinden

Leading practices op de plank

Wie naar de cloud wil gaan met zijn ERP-systeem, kan gebruikmaken van leading practices die NetSuite op de plank heeft liggen. “Dat noemen we de SuiteSuccess-aanpak, met voorgeconfigureerde processen, dashboards en kpi’s voor specifieke verticals. De templates optimaliseren we per land, vanwege de belastingregels per land. Zo heb je als CFO een startpunt voor jouw implementatie en dat is dan geen implementatie van anderhalf tot twee jaar. Integendeel. We gaan agile te werk. Dat betekent dat we in samenspraak met de CFO al snel komen tot een minimal viable product. Hier laten we al de eerste functionaliteiten zien, zodat er al snel kpi’s en dashboards zichtbaar zijn. Standaardisatie is daarbij een krachtige motor, zodat je op basis van de verkregen data besluitvorming kan verbeteren.”

Nieuwe businesscases

Wie vanuit een verouderde legacy omgeving over wil naar cloud-ERP, doet er volgens Ramakers goed aan zijn huidige data kritisch te bekijken. “Wat is de moeite nog waard om mee te nemen? Schoon goed op, want garbage in is nog altijd garbage out.”

Ramakers merkt dat het enthousiasme bij gebruikers groeit, als er al snel goede functionaliteit beschikbaar komt. “Dat voedt de waardering waarna je verder kunt gaan. Dat is heel iets anders dan hoe vroeger ERP-implementaties werden aangepakt. Met een big bang. Vaak kwam je er dan na anderhalf tot twee jaar achter dat de ERP-oplossing onvoldoende met de marktomstandigheden was meegegroeid.”

Zonde van de kansen die er in een hoogtechnologische wereld op basis van data zijn te pakken, constateert Ramakers tot slot. “Op basis van data kan de CFO meewerken aan het vernieuwen van zijn businessmodellen. Maar dan moet hij wel de basis aan data over operationele en financiële processen op orde hebben. De CFO moet deze twee werelden, het liefst realtime, weten te verbinden. Dat kan eigenlijk alleen met een cloud-ERP-systeem.”

Dit artikel is gesponsord door NetSuite