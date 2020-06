Financefunctie cruciaal voor slagen van fusie of overname (7 succesfactoren)

Welke factoren zijn cruciaal voor een succesvolle financefunctie, integratie of separatie? Accountants en adviesorganisatie PwC ondervroeg meer dan 80 leidinggevenden op C-level van bedrijven uit Nederland, Duitsland en Zwitserland. “Als de finance functie op een goede manier betrokken is bij de transactie worden negen van de tien deals succesvol afgerond’, stelt Danny Siemes van PwC Nederland.

“Ons onderzoek toont aan dat de finance functie cruciaal is bij het slagen van een deal’, vertelt Danny Siemes, die namens PwC Nederland bij de studie betrokken is. “Als de finance integratie of separatie succesvol is, dan is de deal in 87 procent van de gevallen ook succesvol. Als de finance functie weinig of niet betrokken is, daalt dit succespercentage tot 54 procent. Ook zien we dat het vroegtijdig betrekken van de finance functie en het geven van eigenaarschap aan de finance functie om het proces te managen de kans op (eerder) succes verhoogt.”

E-learning van Danny Siemes Volg de e-learning cash is king

Zeven succesfactoren voor een goede integratie of separatie

De PwC-studie Value Creation in Deals benoemt zeven succesfactoren voor een goede finance functie integratie of separatie, en daarmee dus ook een succesvolle transactie:

1. Zorg voor een goede voorbereiding van de transactie via een gestructureerde integratie of separatie aanpak.

2. Ga voor een volledige integratie van de finance functie en niet slechts voor delen.

3. Zorg voor een duidelijke projectorganisatie en -structuur.

4. Behoud de projectorganisatie ook na de eerste honderd dagen van de transactie.

5. Betrek het topmanagement in elke fase van de transactie.

6. Zorg voor ervaren stafleden, betrek indien nodig externe partijen.

7. Focus op verandermanagement.

Langetermijnwaarde staat voorop

“Op papier lijken deze succesfactoren vrij logisch”, beaamt Siemes. “Maar in de praktijk zien we vaak dat ze niet zo gemakkelijk te implementeren zijn. De integratie of separatie komt namelijk voor het management en de werknemers bovenop hun ‘normale’ dagelijkse gang van zaken. Integraties of separaties worden bovendien vaak bemoeilijkt door uiteenlopende bedrijfsculturen, meerdere belanghebbenden en/of andere (rapportage) wetten en regels. Verder weten wij uit ervaring dat bedrijven niet altijd de nodige expertise in huis hebben of (willen) aantrekken.”

Finance functie kan slagingskans van transactie positief beïnvloeden

Finance kan grote invloed uitoefenen

Een succesvolle integratie of separatie is uiterst complex en uitdagend voor elk bedrijf, ongeacht de grootte of de industrie waarin het actief is. Siemes: “Bij een fusie of overname, of bij het afstoten van bedrijfsonderdelen moet het creëren van lange termijnwaarde vooropstaan. Omdat de finance functie beschikt over data, vaak een coördinerende rol heeft in de processen van een bedrijf (van budgettering tot rapportage), gewend is om met verschillende belanghebbenden te schakelen en zicht heeft op het verloop van lange termijnprojecten, kan juist de finance functie in dat proces een grote invloed uitoefenen en daarmee de slagingskans van de transactie positief beïnvloeden.”

Download hier het hele rapport.