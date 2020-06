Finance week: Beursweek in teken van politieke onrust VS en steun ECB

De nieuwe beursweek zal waarschijnlijk in het teken staan van de oplaaiende politieke spanningen in de Verenigde Staten. Rellen na de dood van de ongewapende zwarte man George Floyd verspreiden zich over het hele land. Dat dreigt het herstel van de coronacrisis van de grootste economie ter wereld te ondermijnen. Verder kijken beleggers uit naar de bijeenkomst van de Europese Centrale Bank (ECB) later op de week, waarvan meer stimulering wordt verwacht.

In zeker dertig Amerikaanse steden zijn gewelddadige protesten uitgebroken na de dood van Floyd door toedoen van een politieagent in Minneapolis. In Philadelphia raakten dertien agenten gewond toen ze optraden tegen brandstichtingen en plunderingen. In onder meer Los Angeles, Atlanta, Louisville, Columbus en Minneapolis, is een avondklok ingesteld. Ook doen acht staten een beroep op de nationale garde. Volgens marktkenners vormen de massale protesten een groot risico voor nieuwe uitbraken van het coronavirus.

De ECB komt donderdag naar verwachting met een uitbreiding van zijn opkoopprogramma voor obligaties. Dat kan meerdere vormen aannemen zoals een langere looptijd of een grotere omvang van het programma. Sommige marktpartijen speculeren dat rommelobligaties van bedrijven met lage kredietwaardigheid toegevoegd zullen worden aan het programma. De centrale bank komt daarnaast met nieuwe prognoses voor de economie en inflatie.

Gevolgen werkgelegenheid in VS

Wat betreft macro-economische cijfers ligt het zwaartepunt aan het einde van de week. Op vrijdag komt het Amerikaanse banenrapport uit, waaruit duidelijk moet worden hoe hard de werkgelegenheid in mei is geraakt door de coronacrisis. Economen verwachten een werkloosheidspercentage van 19,6 procent. Verder staan definitieve cijfers over de bedrijvigheid in verschillende grote industrieën zoals de VS, de eurozone, China en Japan over de maand mei op de rol.

Afgelopen vrijdag sloot de AEX-index 1,1 procent lager op 532,57 punten. De MidKap zakte 1,7 procent tot 721,29 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen leverden tot 2,5 procent in. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent lager op 25.383,11 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,5 procent omhoog naar 3044,31 punten en techbeurs Nasdaq won 1,3 procent tot 9489,87 punten,