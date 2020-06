Finance week: verdere impact coronacrisis

Beleggers hebben deze beursweek hun blik weer gericht op de gevolgen van het coronavirus nu het rustig is met bedrijfsnieuws. In Europa gaan de grenzen weer verder open, wat voor bedrijven in de reisbranche een opsteker is. Tegelijkertijd lijkt het virus in de Verenigde Staten weer op te leven, wat het herstel van de economie daar kan schaden.

Eind vorige week leidde die toegenomen angst, gecombineerd met waarschuwingen van Fed-baas Jerome Powell dat het herstel van de Amerikaanse economie tijd nodig heeft, tot flinke koersdalingen. Op vrijdag volgden echter alweer winsten omdat koopjesjagers hun kans schoon zagen.

Rentebesluit Verenigd Koninkrijk

Ook het Verenigd Koninkrijk staat in de belangstelling. Niet alleen lijkt een harde brexit eind dit jaar zeer waarschijnlijk, maar het land wordt ook keihard getroffen door het coronavirus. Deze week gaan alle ogen naar de Bank of England die donderdag met zijn rentebesluit komt. Daarbij wordt verwacht dat de Britse centrale bank zijn opkoopprogramma zal verruimen om de economie verder te steunen.

Elders zijn onder meer de ZEW-index over het Duitse beleggersvertrouwen en de Duitse en Europese inflatie als macro-economische cijfers noemenswaardig. In de Verenigde Staten wordt gekeken naar de Empire State-index over juni, die aangeeft hoe het gaat met de industrie in de regio New York, en de winkelverkopen over mei. Bovendien worden opnieuw zo’n 1,3 miljoen nieuwe ww-aanvragen verwacht.

Rustige week

Op bedrijvengebied is het rustig deze week. De kleinere fondsen Nedap en TKH komen in Amsterdam met een tussentijdse update. Buiten Nederland opent H&M de boeken, net als softwarebedrijf Oracle.

De Europese beurzen eindigden vrijdag overwegend met winst. De AEX-index sloot op 545,16 punten, een plus van 0,9 procent. De MidKap dikte 0,5 procent aan tot 724,61 punten. Parijs en Londen klom 0,5 procent. Frankfurt ging met een verlies van 0,2 procent de handel uit. In de VS won de Dow-Jonesindex 1,9 procent en sloot op 25.605,54 punten. De brede S&P 500 steeg 1,3 procent tot 3041,31 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 1 procent omhoog tot 9588,81 punten.