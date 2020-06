Hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op het post-coronatijdperk

Voorkom de welbekende valkuil: je aanpassen aan ‘tijdelijke’ veranderingen om vervolgens je oude gewoonten weer op te pakken wanneer de situatie dat toelaat.

De coronacrisis heeft zijn stempel gedrukt op onze manier van werken. Volgens het CBS werkte in 2019 zo’n 39 procent van de beroepsbevolking met enige regelmaat thuis. Dat die cijfers er voor 2020 heel anders uit gaan zien, kan voor niemand een verrassing zijn. Vrijwel ieder bedrijf heeft zich gebogen over thuiswerkoplossingen voor werknemers die noodgedwongen vanuit huis aan de slag moesten.

Nu is de vraag: zet deze trend door? En hoe spelen bedrijven daarop in? Organisaties moeten zich niet afvragen hoe de toekomst er op korte termijn uit gaat zien, maar zich in plaats daarvan richten op de vraag hoe ze duurzame langetermijnveranderingen voor hun bedrijf mogelijk gaan maken.

Vijf fasen van herstel

McKinsey publiceerde kortgeleden een coronavirus framework, waarin de vijf fasen worden beschreven waar bedrijven doorheen gaan in hun strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. Dit zijn de 5 R’s waar ze mee aankwamen: Resolve, Resilience, Return, Reimagination en Reform.

Voor de meeste bedrijven zal het bereiken van fase drie, Return, ofwel terug naar normaal, geen hogere wiskunde zijn. De fasen daarna, Reimagination en Reform, vragen echter meer van organisaties. Deze zullen lastiger te bereiken zijn zolang bedrijven ‘terug naar normaal’ als stip op de horizon vasthouden. In plaats daarvan moeten ze op zoek naar een nieuw bestaansrecht in een digitale economie. McKinsey schetst Reimagination als het vermogen om jezelf opnieuw uit te vinden en inzichten en voorspellingen in te zetten om te slagen. Wanneer we dit in het licht van de coronacrisis zien, betekent het dat bedrijven moeten kijken naar hoe ze hun uitvoerende werkzaamheden flexibeler maken, zonder efficiëntie te verliezen. Tegelijkertijd moeten bedrijven zich blijven aanpassen om toekomstige klappen beter op te kunnen vangen, de productie op peil te houden en bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Kansen zien

Voor financiële afdelingen kan connected reporting hierbij een uitkomst zijn. Met connected reporting kunnen werknemers in de cloud met elkaar in verbinding blijven terwijl ze zelf verspreid over het land aan het werk zijn, waarbij data veilig op één centrale plek blijft. Op die manier blijft overzicht behouden maar worden risico’s tegelijkertijd geminimaliseerd. ‘Reform’ is het vermogen om te leren van maatschappelijke omstandigheden waar je geen vat op hebt en de kansen te zien die zo’n situatie tegelijkertijd biedt. Dat betekent in dit geval dat bedrijven de thuiswerkmogelijkheden in kaart brengen om de bedrijfscontinuïteit onverminderd door te laten gaan ook al zijn medewerkers niet op kantoor.

Fase vijf, Reform, wordt pas écht afgerond wanneer bedrijven in kaart brengen welke innovaties voor hen het verschil gaan maken en deze vervolgens ook implementeren binnen de organisatie. Omdat mensen graag doen wat ze gewend zijn en zich vasthouden aan routines, is het verleidelijk om wanneer alles langzaam weer normaal wordt, terug te keren in oude patronen. Bedrijven moeten juist dat proberen te voorkomen: normaal is straks een ‘nieuw normaal’, waarin veel van de dingen die vroeger werkten eigenlijk niet meer passen.

Een herhaling van zetten?

Het hierboven geschetste scenario van terugkeren in oude patronen hebben we al vaker gezien. Een voorbeeld hiervan is de financiële crisis in 2008, waarna veel van de problemen die zich voordeden in de markt langzaam weer terugkeerden, voor daar met veel wet- en regelgeving (al dan niet succesvol) een eind aan werd gemaakt.

Zo’n herhaling van zetten moeten we dit keer zien te voorkomen. De veerkracht die organisaties de afgelopen maanden hebben laten zien, moeten ze vast proberen te houden. Ze moeten doorpakken op het momentum dat ze nu gecreëerd hebben en besluitvorming inrichten met een oog op het nieuwe normaal.

Duurzaam doorpakken ná corona

De afgelopen maanden hebben bedrijven een paar belangrijke lessen geleerd. Het is nu belangrijk om hierop door te pakken, om ook van deze lessen te kunnen profiteren wanneer we terugkeren naar een nieuw normaal. Wanneer bedrijven nu de tijd nemen om zich te oriënteren op de implementatie van slimme oplossingen om momentum te behouden, zoals connected reporting, kunnen ze zich makkelijker aanpassen en verlagen ze de kwetsbaarheid van het bedrijf in het geval van een volgende crisis. Wanneer zich dan opnieuw een onverwachte situatie voordoet, zullen ze niet in fase drie blijven hangen, maar direct naar fase vier of vijf kunnen gaan en zo hun bedrijfscontinuïteit garanderen.

Auteur: Andromeda Wood, Senior Director of Data Modeling bij Workiva