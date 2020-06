Klimaatcommitment financiële sector blijft onverminderd van kracht

Ondanks de coronacrisis blijft het commitment van de financiële sector aan de klimaatdoelen van het kabinet onverminderd van kracht, bericht de Nederlandse Vereniging van Banken. Dat betekent dat financiële instellingen over het boekjaar 2020 zullen rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Uiterlijk in 2022 maken de instellingen hun actieplannen bekend voor hun bijdrage de vermindering van de uitstoot van CO2.

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “In de coronacrisis staat de ondersteuning van bedrijven en consumenten in nood voorop. Wij zien echter ook nieuwe uitdagingen en kansen om de economie ook op de langere termijn dienstbaar aan mens en milieu te laten zijn. Als sector willen wij onze klanten hierin ondersteunen en het verschil maken. Wij blijven onverkort gecommitteerd aan de klimaatdoelen en de uitvoering van het Klimaatcommitment is voor ons dan ook een prioriteit.”

Eerste sectorrapportage

De Commissie Financiële Sector Klimaatcommitment brengt tijdig haar eerste sectorrapportage uit aan het kabinet zodat minister Wopke Hoekstra van Financiën deze op Nationale Klimaatdag, de vierde donderdag in oktober, naar de Tweede Kamer kan sturen.

In de rapportage staan de vorderingen vermeld die de sector maakt ten aanzien van de klimaatdoelen. Deze rapportage wordt uitgevoerd door KPMG dat hiervoor als externe deskundige is aangetrokken. KPMG stelt het raamwerk op voor de rapportage en levert een overzicht aan met de status en toepassing van de klimaatmeetmethoden.