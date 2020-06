KPMG: “Europese voetbalclubs zien marktwaarde spelers fors dalen door coronacrisis”

De Europese voetbalclubs zien de waarde van hun belangrijkste spelers fors dalen als gevolg van de coronacrisis, schrijft KPMG. Als gevolg van het stilleggen van de tien Europese competities zien de clubs in de verschillende liga’s de marktwaarde van hun spelers in het meest gunstige scenario afnemen met met € 6,6 miljard, een daling van bijna achttien procent vergeleken met de marktwaarde in februari, vóór het uitbreken van het coronavirus in Europa.

Sterkste daling in Engelse Premier League

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat er in februari nog vijftien voetballers actief waren in de Europese competities met een waarde van meer dan honderd miljoen euro. In het meest gunstige scenario zijn dat er straks nog elf en in het meest ongunstige scenario acht. De Engelse Premier League die de grootste marktwaarde vertegenwoordigt van alle Europese competities, ziet die waarde ook het sterkst dalen, 1,8 miljard euro versus 2,7 miljard euro. De mogelijke daling van 2,7 miljard euro is meer dan de huidige marktwaarde van de spelers in de Turkse Süper Lig, de Belgische Jupiler Pro League en de Portugese Liga bij elkaar.

“De verstoring van het voetbalseizoen als gevolg van het coronavirus heeft zeer ingrijpende gevolgen voor de marktwaarde van Europese topspelers”, zegt Paul Adriani van KPMG’s Sports Analytics Practice. Adriani: “De Europese voetbalcompetities en vooral de topclubs worden geconfronteerd met een ongekende crisis die hun financiële positie keihard raakt. Zonder live voetbal missen zij het grootste deel van hun inkomsten. Een aantal clubs heeft dan ook liquiditeitsproblemen, worstelt met het betalen van schulden te betalen en is niet langer in staat te investeren. Bij een aantal clubs is de waarde van de spelers inmiddels gedaald onder het bedrag waarvoor zij op de balans staan. Dat betekent dat zij forse verliezen moeten nemen.”