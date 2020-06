Legacy en gebrekkige vaardigheden belemmeren digitale transformatie en modernisering IT

Nu organisaties hun bedrijfsprocessen transformeren en de service aan klanten radicaal veranderen, staat digitale transformatie (DX) bovenaan de agenda’s van de meeste CXO’s. De uitgaven aan DX zullen tussen 2020 en 2023 de 6,7 biljoen euro benaderen, een cumulatieve jaarlijkse groei van 17,5 procent.

Volgens de laatste gegevens, vrijgegeven door Veeam Software, wordt bijna de helft van alle mondiale ondernemingen in hun digitale transformatie belemmerd door onbetrouwbare legacy-systemen en geeft 44 procent aan dat een gebrek aan IT-kennis het succes in de weg zit. Bovendien heeft nagenoeg elk bedrijf te kampen met storingen, waarbij één op de tien servers elk jaar wel een paar keer onverwacht uitvalt – een probleem dat soms uren aanhoudt en honderdduizenden euro’s kost. Het toont aan hoe groot de behoefte is aan modernisering van gegevensbescherming en aan bedrijfscontinuïteit om de transformatie mogelijk te maken.

Het Veeam Data Protection Trends Report van 2020 vroeg meer dan 1.500 mondiale ondernemingen naar hun huidige aanpak van gegevensbescherming en -beheer en hoe zij zich voorbereiden op de IT-vraagstukken van de toekomst. Hoe gaan zij bijvoorbeeld reageren op de veranderde verwachtingen en storingen in hun systemen, maar ook: wat is hun stip aan de horizon op het vlak van IT-modernisering en DX?

Beschermen en beheren achilleshiel

Danny Allan, CTO en Senior Vice President voor Product Strategy bij Veeam: “Technologie verandert continu en transformeert de manier waarop we zaken doen – vooral nu we allemaal anders dan anders werken. DX maakt het belangrijk steeds goed naar het voortdurend veranderende IT-landschap te kijken om te zien hoe een bedrijf ervoor staat qua oplossingen, uitdagingen en doelen. Het is fantastisch om te zien dat bedrijven overal ter wereld technologie omarmen om de gebruiker beter te kunnen bedienen. Maar het beschermen en beheren van gegevens in de hybride cloud lijkt nog steeds de achilleshiel te zijn. Gegevensbescherming moet zich losmaken van de verouderde legacy-systemen. Het moet slimmer worden en kunnen inspelen op behoeften en veranderende eisen. Zolang bedrijven zich dat niet realiseren en ernaar handelen, is een echte transformatie nog heel ver weg.”