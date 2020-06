Mark Cremers nieuw bestuurslid ledengroep accountants in business

Tijdens de ledenvergadering van de ledengroep accountants in business op 27 mei is Mark Cremers benoemd als nieuw bestuurslid van het bestuur van de ledengroep.

Mark Cremers heeft de rol als accountant in verschillende hoedanigheden vervult. Begonnen als assistent accountant bij Arthur Andersen tot senior manager bij Deloitte, is hij daarna enige jaren werkzaam geweest als controller bij Aegon. Momenteel is hij zelfstandig interim manager en adviseur onder de bedrijfsnaam MC-Kwadraat waarbij hij zich richt op bedrijfsovernames, transformatie en integratie van de financiële functie.

Ingrid Hems is gekozen als voorzitter, Hannie Bovens als plaatsvervangend voorzitter.