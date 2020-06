Nederlands UBO-register goedgekeurd door Eerste Kamer

Het UBO-register, dat natuurlijke personen die meer dan 25 procent van het economisch belang in een organisatie hebben registreert bij de KvK, komt er nu echt aan. De Tweede Kamer stuurde een voorstel daarvoor eind vorig jaar naar de senaat. Na positief advies van de Raad van State is de Eerste Kamer nu akkoord.

In het register dat voortvloeit uit Europese regelgeving worden de ‘ultimate benificial owners’ (UBO’s) opgenomen. UBO’s zijn natuurlijke personen die meer dan 25 procent van het economisch belang in een organisatie hebben. Via het register kan de overheid zien wie er bij juridische entiteiten de eigenlijke zeggenschap hebben en kan fraude zoals witwassen van geld beter worden bestreden. In de volksmond heet het UBO-register dan ook het antiwitwasregister.

Kamer van Koophandel voert uit

De wijziging is deze week goedgekeurd door Eerste Kamer en wijzigt de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en enkele andere wetten in verband met de verplichting tot het hebben, bijhouden en centraal registreren van informatie over de uiteindelijk belanghebbenden.

De Kamer van Koophandel is verantwoordelijk voor dit register en dat de uitvoering van het UBO-register bij de KvK ligt, is controversieel. De organisatie houdt namelijk niet alleen het register bij, maar controleert of de gegevens juist zijn en moet handhaven bij fouten. Experts vragen zich af of de organisatie daar nu wel deskundig genoeg voor is. Maar dat moet ondervangen zijn met het feit dat instellingen die cliëntenonderzoek doen ter voorkoming van witwassen en financiering een terugmeldplicht hebben aan de KvK als ze fouten in het register constateren.

Wet overstijgt AVG

Daarnaast waren leden van de Eerste Kamer bevreesd dat de registratieplicht voorbijgaat aan privacywetgeving als de AVG. Volgens de Raad van State is het, omdat ook de UBO-plicht een Europese regel is, duidelijk dat voor Europa deze wet de AVG overstijgt. Met een meerderheid heeft de Eerste Kamer het voorstel nu aangenomen. CDA, VVD, Fractie-Otten, GroenLinks, SP, 50PLUS, PvdA, OSF, D66, PvdD en ChristenUnie waren voor. SGP, FVD en PVV stemden tegen.

Verplicht om te registreren

Europese organisaties dienen zich te registreren in hun land van oprichting. Rechtsvormen die verplicht zijn om zich te registreren zijn volgens de KvK:

niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen

stichtingen

verenigingen:

– met volledige rechtsbevoegdheid

– met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming

– met volledige rechtsbevoegdheid – met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming onderlinge waarborgmaatschappijen

coöperaties

personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen

rederijen

Europese naamloze vennootschappen (SE)

Europese coöperatieve vennootschappen (SCE)

Europese economische samenwerkingsverbanden die volgens hun statuten hun zetel in Nederland hebben (EESV)

Ongeveer zo’n 1,5 miljoen organisaties dienen zich daarmee te registreren. Uitgezonderd van registratie zijn verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven, verenigingen van eigenaren en ‘overige privaatrechtelijke rechtspersonen’. Ook kerkgenootschappen worden niet geregistreerd, omdat de centrale registratie van natuurlijke personen als UBO van een kerkgenootschap een indirecte registratie van de religie van die UBO betekent.