Quintet voorziet economisch herstel in tweede kwartaal

De wereldeconomie zal in het tweede kwartaal uitbodemen, waarna er een U-vormig herstel begint. Ondersteunend monetair beleid zou tot een licht hogere inflatie moeten leiden. Mogelijk kan Europa van de omstandigheden gebruik maken om tot een hechtere fiscale integratie te komen en werk maken van een ambitieuze Green Deal. Ongeacht welke partij er in de Verenigde Staten aan de macht komt, is het voor de grootste economie ter wereld van essentieel belang dat er een regering komt die voor eenheid zorgt.

Dat is de mening van Bill Street en Daniele Antonucci, respectievelijk Group Chief Investment Officer en Chief Economist, bij Quintet Private Bank, dat zijn midjaarlijkse Counterpoint bekend heeft gemaakt. Daarin worden de wereldeconomie, de financiële markten en de belangrijkste activaklassen diepgaand geanalyseerd.

Vijf vragen

Counterpoint concentreert zich op vijf essentiële vragen in de tweede helft van 2020, waarbij de algemeen heersende overtuigingen zowel worden besproken als ter discussie gesteld:

1. Hoe en wanneer zal de wereldeconomie herstellen van de crisis?

2. Hebben beleidsmakers nog andere beleidsinstrumenten om de economie een kickstart te geven?

3. Zal de inflatie weer terugkeren?

4. Is dit een doorslaggevend moment voor Europa?

5. Wat zal de impact van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn?

Wat de vooruitzichten voor aandelen betreft, denkt Street dat de Amerikaanse markten – met name technologie- en gezondheidszorgbedrijven – zich structureel positief zullen ontwikkelen. In een breder perspectief is zijn verwachting dat in het post-pandemieklimaat de consolidatie in de private sector zal aanhouden.

“De grootste bedrijven, die al dominant waren in hun sector, zullen waarschijnlijk als winnaars uit de bus komen,” aldus Street. “Ze zullen in hun bedrijfsmodellen kunnen investeren om hun marktaandeel nog verder uit te breiden, kleinere concurrenten goedkoop overnemen en hun activiteiten uitbreiden naar nieuwe gebieden waar ze kansen zien.”

Uitdagingen

“Ter vergelijking, de vastrentende markten hebben via het beleid van de centrale banken kortetermijnsteun ontvangen, maar staan voor de langere termijn voor uitdagingen”, aldus Street. Hij positief is over inflatiegeïndexeerde obligaties, highyield-obligaties en EM-staatsobligaties in harde valuta.

“Gezien het zeer onzekere klimaat”, aldus Street, “kunnen alternatieve beleggingen een zeer belangrijke rol spelen bij de toenemende diversificatie van portefeuilles.” De CIO ziet met name kansen in private equity, waar fondsbeheerders op de loer liggen om hoogwaardige activa tegen dumpprijzen aan te kopen. Daar in hedgefunds, die ook zouden kunnen profiteren van deze ontwrichtingen.

Goudkoersen blijven hoog

Als weerspiegeling van de verwachting dat het reële wereldwijde BBP dit jaar met meer dan drie procent zal krimpen, zullen de goudkoersen en de wereldwijde goudposities naar verwachting hoog blijven. Ook de vraag naar veiligehavenvaluta’s als de Amerikaanse dollar en de Zwitserse frank is fors gestegen. Voor de nabije toekomst verwacht hoofdeconoom Antonucci dat de Amerikaanse dollar ten opzichte van andere grote valuta’s geleidelijk zal gaan dalen.