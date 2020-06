Twee mannen aangehouden wegens faillissementsfraude

De FIOD heeft afgelopen week twee mannen (51 en 42 jaar) uit Amsterdam en Leeuwarden aangehouden op verdenking van faillissementsfraude, oplichting en witwassen.

Er zijn doorzoekingen gedaan in een woning en bedrijfspand in Amsterdam en een woning in Leeuwarden. Daarbij is beslag gelegd op administratie, bankrekeningen, een Audi A7, sieraden, designerkleding en tassen, meldt de opsporingsdienst van de Belastingdienst.

Een 32-jarige vrouw uit Amsterdam, die niet is aangehouden, wordt verdacht van witwassen. Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding bij Meld Misdaad Anoniem over de verkoop van obligaties aan particuliere beleggers, waarvan rendementen slechts gedeeltelijk of niet werden uitbetaald.

De verdachten hebben verschillende bedrijven op hun naam en op de vele bankrekeningen van deze bedrijven en de verdachten zijn grote bedragen heen en weer geboekt. Curatoren vermoeden faillissementsfraude, omdat de verdachten geen administratie voerden en goederen onttrokken aan de boedel vóór het faillissement.