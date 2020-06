Video: dr. Mike Hoogveld legt uit hoe je futureproof wordt

Hoe doe je dat eigenlijk ‘futureproof’ worden? En is er een wereld vóór en na de coronacrisis? Deze en andere vragen komen aan bod in dit videointerview met dr. Mike Hoogveld, auteur van Futureproof.

Futureproof is op 19 mei verschenen en bereikte vrijwel bijna meteen de nummer 1 positie in de Managementboek Top-100. In het boek legt Hoogveld het concept uit van ‘futureproof’. Het is zowel voor werknemers als organisaties bruikbaar om goed op de toekomst voorbereid te zijn.

Bekijk hieronder het interview met Mike Hoogveld en lees de recensie over het boek.