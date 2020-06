Waarom een CFO kiest voor een leerplatform

Voorbij zijn de tijden dat de CFO alleen de rol speelde van financiële poortwachter. In het post-Covidtijdperk moeten bedrijven flexibel kunnen inspelen op veranderingen, en moderne CFO’s denken hierover mee. Een van hun uitdagingen: hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze mensen op een effectieve en efficiënte manier worden opgeleid?

Hoe zit het met onze licence to operate? Dat was een vraag die de CFO van een petrochemisch bedrijf zich regelmatig stelde. “De organisatie had te maken met allerlei veiligheidsnormen”, vertelt Joost Frijdal, CDO van Studytube. “En dus moesten de medewerkers beschikken over passende certificaten. Maar of iedereen die inderdaad op tijd had gehaald…? De CFO was het overzicht kwijt. En dus kon hij niet aantonen dat hij compliant was met de vigerende wetgeving.”

Huidige tijd vraagt om nieuwe CFO

CFO’s en opleidingen. Het zijn twee woorden die steeds vaker worden verwerkt in één zin. Want volgens Frijdal zijn de huidige CFO’s niet meer te vergelijken met die van tien jaar geleden. “Niet langer staren ze zich blind op het huishoudboekje. In plaats daarvan denken ze mee met de CEO over nieuwe bedrijfsstrategieën. Bedrijven moeten wendbaar zijn en dus moeten medewerkers beschikken over de juiste skills.”

Technische kennis steeds belangrijker

Dat zag Frijdal bijvoorbeeld bij een groot bouwbedrijf. “Dat had natuurlijk altijd al concurrenten, maar recentelijk kreeg het er een aantal bij. Eén van de kandidaten bij een grote aanbesteding was IBM. Niet echt een bedrijf dat aan de lopende band gebouwen neerzet, maar wel een powerhouse als het gaat om technologie, bijvoorbeeld 3D-Printing en Smartbuildings. Juist die technologie wordt in de bouw steeds belangrijker, en dus weegt technische kennis bij een aanbesteding zwaar.”

Jongeren zijn heel veeleisend als het gaat om mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Ze verwachten dat het bedrijf in hen investeert

Jongeren veeleisend

Nieuwe concurrentie dus. En die zie je niet alleen bij aanbestedingen, maar ook bij de zogenaamde war on talent. “Ook buiten de bouwsector speelt technologie een steeds belangrijker rol”, zegt Frijdal. “En dus is het zaak om aantrekkelijk te zijn voor mensen die hier affiniteit mee hebben, bijvoorbeeld jongeren. En juist die jongeren zijn heel veeleisend als het gaat om mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Ze verwachten dat het bedrijf in hen investeert.”

Medewerkers stimuleren om te leren

Ziedaar de redenen om voor een leerplatform te kiezen. “Dat stimuleert medewerkers om te leren”, zegt Frijdal. “Ze hoeven niet uren op Google te zoeken naar de juiste opleidingen; die opleidingen staan al netjes op een rijtje. Want de trainingen die de medewerker aan de voorkant krijgt aangeboden, zijn aan de achterkant doelbewust geselecteerd. Door de afdeling HR, maar ook door de CFO. Natuurlijk, de CFO denkt niet na over de skillsets die her en der in de organisatie moeten worden ontwikkeld – dat is te operationeel. Maar hij investeert graag in een infrastructuur die de organisatie future-proof maakt en die ervoor zorgt dát die skillsets ontwikkeld kunnen worden.”

Geld besparen

Dat is niet het enige voordeel. Volgens Frijdal bespaart zo’n leerplatform ook nog eens veel geld. “Allereerst lost het een probleem op dat we eerder aanstipten: hoe weet een bedrijf dat het voldoet aan wet- en regelgeving? Zo’n leerplatform biedt wat dat betreft uitkomst: de CFO kan tot op de persoon nauwkeurig zien wie welke opleiding heeft voltooid. Met een leerplatform van Studytube profiteer je bovendien van grote kortingen, namelijk de kortingen die wij hebben bedongen bij de aanbieders van de (online) trainingen. En tot slot: HR hoeft niet van al die partijen de facturen te matchen en te valideren: het krijgt een enkele rekening.”

Lokale kennisdragers

Bovendien zijn externe opleiders volgens Frijdal niet altijd nodig. “Inderdaad kun je op ons platform kiezen voor leermateriaal van partijen waar wij mee samenwerken of van andere externe aanbieders. Maar natuurlijk weerhoudt niets je ervan om je eigen trainingen te ontwikkelen, met zogenoemde lokale kennisdragers. Heb je iemand die mindfulness trainingen kan verzorgen, of die veel weet van AI? Dan geven wij je tips over hoe je zo’n online training opzet. Een groot voordeel: als zo’n kennisdrager de organisatie verlaat, kan iedereen nog steeds van de kennis profiteren.”

Juist de trainingen in een leerplatform zijn van een goede kwaliteit

Effectiviteit en efficiëntie

Effectiviteit en efficiëntie, volgens Frijdal staan die twee zaken bij een leerplatform centraal. “Wat die efficiëntie betreft: bedenk eens wat het kost als een medewerker een nieuw certificaat moet behalen, en daarvoor drie dagen aanwezig moet zijn op een externe trainingslocatie. En bedenk eens wat het scheelt als hij een groot deel van die benodigde kennis kan opdoen met een online programma.”

En over die effectiviteit: “Juist de trainingen in een leerplatform zijn van een goede kwaliteit. Mensen leren bijvoorbeeld het best als ze 10 procent van de lesstof gepresenteerd krijgen in een klas, 20 procent via een mentor en 70 procent in de praktijk. Een goede online leergang speelt hier dus op in.”

De tijd is rijp

Een centrale leeromgeving – de tijd is er rijp voor. “Luister naar minister Wiebes van Economische Zaken”, zegt Frijdal. “Die benadrukt dat de overheid in deze tijden niet gaat bezuinigen, maar bedrijven juist zal aanmoedigen om te investeren. Een goede tijd dus om in te zetten op leren en ontwikkelen, met een leerplatform. Volgens een onderzoek van McKinsey werken de medewerkers hier graag aan mee. 85 procent van hen geeft aan dat ze in deze tijden teruggrijpen op online trainingen. En 40 procent meent dat het hier gaat om een blijvende verandering.”

Dit artikel is gesponsord door Studytube