6 opleidingen waar u als CFO echt iets aan heeft

Verlangt u al tijden naar extra verdieping en uitdaging, zodat u zichzelf als CFO kunt blijven ontwikkelen en verbeteren? Gelukkig komt de opleidingenmarkt, die dit voorjaar door corona helemaal stil kwam te liggen, voorzichtig weer op gang. Geef uw carrière een boost met een van deze zes gerenommeerde opleidingen.

Een financial die blijft leren en durft te investeren in opleidingen, vergroot zijn expertise maar ook zijn daadkracht. Hij wordt waardevoller voor zijn team, organisatie én voor de arbeidsmarkt. En dat is altijd mooi meegenomen. Beloon uzelf daarom dit jaar nog met een opleiding. Zo blijft u niet alleen op de hoogte van de nieuwste trends en vraagstukken in de financiële wereld, maar kijkt u ook met een frisse blik tegen uw eigen beleid aan en ziet u waar de mogelijkheden en uitdagingen van uw organisatie liggen. Executive Finance zet zes gerenommeerde opleidingen op een rij die u kennis, inzicht en inspiratie opleveren.

1. Finance Summer Classes

De Nyenrode Finance Summer Classes 2020 geven u een compleet overzicht en analyse van de meest actuele ontwikkelingen in uw vakgebied. U leert succesvol bij te dragen aan de groei van uw onderneming. Tegelijkertijd werkt u aan uw professionaliteit als finance professional. De Finance Summer Classes zorgen voor een leerzame en inspirerende ervaring en bieden de ultieme gelegenheid om te netwerken binnen én buiten uw vakgebied en zijn interessant voor zowel de profit als non-profit sector.

Verbreed uw finance en management skills en ga na deze zomer weer geïnspireerd aan de slag!

Opzet en werkwijze

Een uiterst zorgvuldig samengesteld curriculum van maar liefst acht praktische Summer Classes door de beste hoogleraren en docenten van de Nyenrode Business Universiteit en samengesteld in nauw overleg met Executive Finance. Tijdens de acht praktische Summer Classes krijgt u voldoende inspiratie om morgen aan de slag te gaan. Kortom kwaliteit en actualiteit gegarandeerd.

2. Masterclass Advanced Finance & Control

In deze tweedaagse Masterclass staan actuele ontwikkelingen binnen finance centraal en leert u hoe u deze optimaal kunt integreren binnen uw eigen financiële strategie. De Nyenrode Business Universiteit is op maandag 5 oktober en dinsdag 6 oktober het prachtige decor voor deze Masterclass.

De Masterclass Advanced Finance & Control is een intensief en interactief programma dat theorie combineert met praktijk, zowel qua docenten als qua inhoud. Er is voldoende mogelijkheid om uw persoonlijke vraagstukken in te brengen en te bespreken met de docenten en deelnemers.

Meer informatie over de Masterclass Advanced Finance & Control vindt u hier.

3. Collegereeks Risk & Compliance

Collegereeks met een zeer interactief karakter

Deze collegereeks, met een zeer interactief karakter, bestrijkt in een kort tijdsbestek zes actuele thema’s op het gebied van risk management en compliance. Naast actuele kennis, geven hoogleraren van Nyenrode Business Universiteit en andere experts ook praktische handvatten, zodat u de opgedane kennis kunt vertalen naar uw dagelijkse werk. De vertaling van theorie naar praktijk is een belangrijke leidraad, evenals wat u kunt leren van business failures.

Thema’s die tijdens de collegereeks aan orde komen zijn als volgt:

Recente ontwikkelingen in management control

Risk, compliance en goed bestuur

Cyber Risk Resilience

Big data, ethiek en privacy

Digitale transformatie – verdienmodel en randvoorwaarden

Compliance & risk

In deze zesdelige collegereeks op het landgoed Nyenrode (vanaf 10 november) krijgt u een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van governance, risk en compliance. Topsprekers en wetenschappers delen essentiële kennis en kunde op het gebied van risicomanagement en compliance.

Meer informatie over deze collegereeks vindt u hier.

4. Masterclass Fusies & Overnames

Fusies en overnames zijn aan de orde van de dag. De juiste kennis van de waardering en financiering van de overname is daarbij van essentieel belang. Tijdens de intensieve tweedaagse Masterclass Fusies & Overnames, georganiseerd door Nyenrode Business Universiteit en Executive Finance, krijgt u brede en grondige kennis op het gebied van:

waarderingsvraagstukken

de financiering van overnames

de impact op de waardecreatie van de organisatie

De nadruk ligt op de toepassing van geavanceerde financiële analyse, bedrijfswaarderingstechnieken en traditionele en complexere overnamefinancieringen op de bancaire markt en de kapitaalmarkt.

Meer informatie over deze masterclass vindt u hier.

5. Masterclass digitaal leiderschap

Digitale technologieën zorgen voor grote veranderingen in alle onderdelen van de economie en de maatschappij: er ontstaan nieuwe businessmodellen, start-ups gaan succesvol de competitie aan met grote corporates en sectoren transformeren. Zo veranderen platformmodellen de taxi- en hotelindustrie, heeft AI in combinatie met robotics een enorme impact op de mobiliteitssector dankzij autonoom rijden en transformeert blockchain technologie de financiële sector en administratieve functie. De digitale revolutie zorgt ook voor een maatschappelijke veranderingen. Organisaties (zowel publiek als privaat) kijken daarom opnieuw naar zichzelf en vragen zich af hoe ze relevant naar de toekomst kunnen blijven.

In deze tweedaagse masterclass (8 en 9 december) leert u omgaan met strategische vraagstukken in het digitale tijdperk. U krijgt hiervoor verschillende handvatten aangereikt. Ook wordt de relatie gelegd met IT economics. Het programma belicht verschillende casussen en kent een grote mate van interactiviteit met en tussen de deelnemers. De masterclass vindt plaats in de unieke, inspirerende omgeving van Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort.

Hier vindt u meer informatie over de masterclass digitaal leiderschap.

6. The Finance Academy

Ook als u niet de deur uit wilt of kunt voor een opleiding, kunt u werken aan uzelf. The Finance Academy biedt een groot assortiment aan financiële e-learnings. Een grote verscheidenheid aan topdocenten en gerenommeerde experts nemen u in interactieve video’s mee door zeer actuele en relevante onderwerpen als robotisering, big data en data-analyse, risicoleiderschap, integrated reporting, waardecreatie en fraude en aansprakelijkheid. Alle e-learnings zijn van hoogstaande kwaliteit en PE-geaccrediteerd door de NBA. U volgt ze 24/7 online, waar en wanneer u wilt.

Voor een gratis proefcursus kunt u hier klikken, voor meer informatie over een abonnement klikt u hier. U kunt de e-learnings ook als losse cursus volgen.

Coronaproof?

Deze opleiders doen hun uiterste best om te zorgen voor een veilige en gezonde leeromgeving, ook in deze tijd van corona, en volgen de strikte richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. U kunt zich dus met een gerust hart inschrijven. Op de websites van de verschillende opleidingen vind u de actuele stand van zaken.