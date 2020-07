“Accountants kunnen niet twee meesters dienen”

De accountant dient twee meesters: het publieke belang en de commercie. De spanning die hiertussen bestaat kan worden opgelost met een Audit Board, zo betogen Remko Renes en Herman van Brenk beiden lid van het Center for Accounting, Auditing & Control bij Nyenrode Business Universiteit en Greg Trompeter, Professor of Accounting bij de University of Central Florida.

Actief bijdragen aan oplossen problemen

Tijdens een Q&A van Accountancy Age sprak Renes over de toekomst van accountancy in het algemeen en het Audit Board model in het bijzonder. Zo vertelde hij waarom hij samen met zijn co-auteurs begon met het uitwerken van het Audit Board model. Dat kwam vooral omdat zij actief wilden bijdragen aan het oplossen van problemen in de markt van accountantscontrole, in plaats van ‘slechts’ problemen constateren en analyseren. Vandaar ook dat zij een uitgebreide stakeholder dialoog voerden na de kritische academische of theoretische exercitie van het uitwerken van een alternatief model. Volgens Renes droeg elk stakeholdergesprek (in totaal twintig stakeholdergesprekken met meer dan honderd betrokken stakeholders) bij aan het verder concretiseren van het uiteindelijke Audit Board model.

Verder in het vraaggesprek met Accountancy Age wordt de primaire focus op audit quality van de Audit Board nader uiteengezet. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een open source audit methodologie en de sterke punten van de bestaande accountantsorganisaties. En door de toezichthouder actief te betrekken bij het leveren van controlewerkzaamheden door de Audit Board.

Commerciële prikkels verdwijnen

Met een Audit Board verdwijnen de commerciële prikkels van het huidige model, terwijl de professionele kwaliteit van bestaande accountantsorganisaties behouden blijft. Dat leggen de auteurs uit in een artikel in Goed Bestuur en Toezicht. De auditcommissie van de Raad van Commissarissen wordt actief betrokken bij het realiseren van een hoge kwaliteit van de accountantscontrole tijdens het proces van selectie en benoeming, het formuleren van de concrete opdracht met ruimte voor maatwerk en het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening.

Bron: Nyenrode Business Universiteit