Arcadis draagt Virginie Duperat-Vergne voor als CFO

Arcadis heeft bekendgemaakt dat het Virginie Duperat-Vergne voordraagt als nieuwe chief financial officer. Duperat-Vergne zal Sarah Kuijlaars opvolgen.

Tijdens een buitengewone algemene vergadering op 14 september 2020 wordt Duperat-Vergne benoemd tot CFO van Arcadis. Op 4 maart 2020 trad Sarah Kuijlaars af als CFO. De Britse was pas twee jaar in functie bij het Nederlandse bedrijf. Volgens Arcadis vormden ‘persoonlijke redenen’ aanleiding voor het vertrek. Kuijlaars kreeg als vergoeding een jaarsalaris mee. Dat bedrag lag in lijn met het bedrag van de ontslagvergoeding uit de code corporate governance.

Huidige CFO van Gemalto

De Raad van Commissarissen heeft nu dus een opvolger gevonden. Duperat-Vergne is de huidige CFO van Gemalto. Voorafgaand daaraan was zij deputy CFO en lid van het senior leadership team bij TechnipFMC. Duperat-Vergne startte haar carrière als externe accountant bij Arthur Anderson, werkte als senior manager bij Ernst&Young. Daarna was ze compliance officer for accounting standards bij Canal+.