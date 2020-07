Bedrijven doen door coronacrisis langer over betalen factuur

Bedrijven doen er steeds langer over voordat ze hun facturen betalen en dat komt zeer waarschijnlijk door de coronacrisis. Dat meldt bedrijfsinformatiespecialist Graydon op basis van een analyse van betaaldata.

Factuur betaald na 41 dagen

In mei en juni steeg het gemiddeld aantal dagen waarin een factuur wordt betaald naar ruim 41 dagen. In april was dat nog ruim 38 dagen. “We krijgen signalen dat ondernemers de afgelopen maanden beduidend langer op hun geld hebben moeten wachten waardoor hun cashflow onder druk komt te staan. Bovendien missen ze door de huidige situatie ook een deel van hun gebruikelijke omzet”, zegt John Swaab, analist bij Graydon.

Cashflow onder druk

Swaab waarschuwt ervoor dat veel bedrijven gebruik maken van noodregelingen van de overheid. Als de ondernemingen straks weer op eigen kracht verder moeten, neemt het aantal faillissementen toe, en dat leidt ertoe dat de cashflow van bedrijven nog verder onder druk komt te staan.

Vergelijkbare resultaten komen volgens BNR uit een enquête van ondernemersvereniging ONL. Daarin gaf 70 procent van de deelnemende ondernemers aan dat afnemers te laat betalen. Een vijfde zei dat het betaalgedrag is verslechterd sinds de coronacrisis.

De impact van de coronacrisis is ook te zien in het betalingsgedrag van sommige sectoren. Zo betaalt de horeca, voorheen de snelst betalende sector, facturen nu gemiddeld 5,2 dagen later dan in het tweede kwartaal van vorig jaar.