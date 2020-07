Belastingdienst: terugbetalen na uitstel nog niet nodig

Het is nog niet duidelijk hoe en wanneer belastingplichtigen alsnog hun verschuldigde belastingen moeten betalen. Dat wordt later deze zomer uitgewerkt. Tot die tijd hoeft er niet worden terugbetaald, ook al leek een brief van de Belastingdienst vorige week anders te suggereren.

De Belastingdienst stuurt ondernemers na de uitstelperiode wegens de coronacrisis van drie maanden een brief en die lag bij sommige ondernemers vorige week op de mat. Uit de brief lijkt het alsof het hele bedrag nu meteen moet worden terugbetaald. ‘Een passage in de brief is wat onhandig geformuleerd. Daardoor zou u kunnen denken dat u de uitgestelde belasting in één keer weer moet terugbetalen. Dit is niet het geval’, meldt de fiscus. ‘Uiteraard is het mogelijk om voor die tijd te betalen, maar dit hoeft dus niet.’

Verlenging belastinguitstel

Ondernemers kunnen ook langer dan drie maanden uitstel krijgen van de Belastingdienst, maar dan moeten de betalingsproblemen wel uitgebreid worden toegelicht en een liquiditeitsprognose worden gegeven. Deze verklaring moet worden afgegeven door een externe accountant. De verlenging van het bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen van belastingen waarvoor eerder uitstel van betaling is aangevraagd en voor aanslagen die tijdens de periode van verlenging volgen.

Dat geldt dus voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), assurantiebelasting, kansspelbelasting, verhuurderheffing, milieubelastingen (opslag duurzame energie, energiebelasting, kolenbelasting, afvalstoffenbelasting, belasting op leidingwater), binnenlandse accijnzen (bier, wijn, tussenproducten, overige alcoholhoudende producten, minerale oliën en tabaksproducten) en verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.

Gespreid terugbetalen

Het kabinet wil ondernemers zo goed mogelijk helpen en kijkt naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk. Dit wordt deze zomer verder uitgewerkt en tot die tijd is het nog niet nodig om terug te betalen. Als er meer bekend is, informeert de Belastingdienst mensen over de exacte invulling van de terugbetalingsregeling.