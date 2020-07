Beursondernemingen schakelen nauwelijks accountant in voor toets op halfjaarcijfers

Het halfjaarcijferseizoen is inmiddels van start gegaan. Uit deze rapportages wordt meer duidelijk over de schade door de coronacrisis, zowel op de korte als de langere termijn. De toegenomen onzekerheid door de pandemie blijkt voor ondernemingen echter nauwelijks reden om hun accountant ook in te schakelen voor een beoordeling van de cijfers, blijkt uit rondgang van beleggersvereniging VEB.

De halfjaarlijkse cijfers van dit jaar staan vooral in het teken van de coronacrisis. Hoe zijn bedrijven het ‘pandemiekwartaal’ doorgekomen en welk perspectief kunnen bestuurders voor de komende maanden schetsen? Verwachten ze voor de tweede helft van dit jaar weer te kunnen groeien of zal er sprake zijn van langdurige omzetdaling? En in het geval van dat laatste: hoe kan dit worden opgevangen?

Vrijwel geen audit reviews door accountant

De onzekerheid die deze coronaperiode karakteriseert blijkt voor beursgenoteerde ondernemingen echter geen aanleiding te zijn om hun halfjaarresultaten te laten beoordelen door een accountant. Dat blijkt uit een inventarisatie van de VEB onder 78 Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Van deze bedrijven hebben slechts zes bedrijven inmiddels aangegeven dat zij van hun accountant halverwege het jaar een audit review zullen vragen. Dertien ondernemingen hebben tijdens hun onlangs gehouden aandeelhoudersvergadering (ava) aangegeven niets te voelen voor meer bemoeienis van de accountant bij de halfjaarcijfers. De overige bedrijven hebben (nog) niet gereageerd.

Kosten wegen niet op tegen baten

De meest genoemde redenen voor het niet kiezen voor tussenkomst van een accountant, zijn de extra kosten en de (vermeend) beperkte toegevoegde waarde van een tussentijdse beoordeling. Zo zei CFO Hans Janssen van Heijmans: “De toegevoegde waarde van een extra beoordelingsverklaring weegt niet op tegen de inspanningen en extra kosten van die exercitie.”

Doorwrocht inzicht

Dat terwijl een tussentijdse audit review volgens de VEB wel degelijk van toegevoegde waarde is, vooral nu: “Een beoordelingsverklaring kan in deze tijd een belangrijke aanvulling zijn op de toelichting en cijfers die beleggers van bestuur en commissarissen krijgen toegeworpen. Het geeft beleggers wat meer houvast en een stukje extra comfort bij de cijfers. Voor hen is nu meer dan ooit van belang om doorwrocht inzicht te krijgen in de staat van de onderneming en de impact van de crisis op de operationele en financiële huishouding.”

Vandaar ook dat de VEB in aanloop naar de ava bij bedrijven in het voorjaar het verzoek heeft neergelegd om de jaarlijkse transparantie die geboden wordt in de jaarcijfers nu ook in ietwat mildere vorm te geven bij de publicatie van de halfjaarcijfers. Vooralsnog wordt daar dus nog niet veel gehoor aan gegeven.

