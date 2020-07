CFO moet op financieringsmarkt verder kijken dan zijn neus lang is

Als CFO de beslissingen over grote financieringen bij de bankrelatie neerleggen? Niet verstandig, zegt Mike Nawas, associate professor Financial Markets bij Nyenrode Business Unversiteit. “Als je de financieringsmarkt overziet, sta je sterker.”

Nawas is één van de sprekers tijden de Masterclass Advanced Finance & Control. Hij constateert dat grote financieringen, zoals een acquisitiefinanciering of het herfinancieren van de bestaande balans, een grote wissel op finance teams kunnen leggen. “Soms word je daardoor overdonderd. Waardoor CFO’s in een reflex heel vaak beslissingen bij hun bankrelatie neerleggen.”

Meer mogelijkheden tot je beschikking

Daardoor worden de groeiende mogelijkheden in de alternatieve financieringsmarkt overgeslagen. “Zonde, want als je wel de gehele markt overziet, heb je meer mogelijkheden tot je beschikking en sta je ook tegenover je eigen bank sterker.” Na de bankencrisis zijn banken volgens Nawas kritischer bij het verlenen van kredieten. “Het aantal financieringsproducten is onder druk van toezicht afgenomen. Die druk is overigens terecht. Veel gestructureerde financieringen werden tijdens de crisis puur omwille van innovatie in de markt gezet, alleen om een nieuwe beleggersgroep te kunnen bereiken.”

Institutionele beleggers gaan langere verplichtingen aan

Sinds de crisis zijn banken minder toeschietelijk. Nawas: “Daar waar in de alternatieve financieringsmarkt, institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, wel graag langere investeringen financieren. “Met een leningsverzoek voor een looptijd van tien jaar of langer hoef je bij banken niet aan te komen, terwijl pensioenfondsen of verzekeraars daar wel interesse in kunnen hebben.” Dat is de alternatieve financieringsmarkt, waar ook vermogende particulieren zich op bevinden. “Ook zij kunnen vanuit hun betrokkenheid bij een bepaalde sector, een steentje bijdragen.”

Cashflow van Carillion weer op gang

Via het Londense financieringshuis Bishopsfield Capital Partners heeft Nawas zo voor 4 miljard euro aan kapitaal voor wat kredietaspecten betreft onder beheer. “We hebben daarbij bijvoorbeeld institutionele beleggers geholpen om de veranderende risico’s van een investering gedurende de looptijd te doorzien. Zo werd het team van Nawas geconfronteerd met de gevolgen van het faillissement van Carillion, het grote bouwbedrijf in Groot-Brittannië dat betrokken is bij vele infrastructuurprojecten en andere overheidsvoorzieningen. Bepaalde bouwprojecten waar de institutionele beleggers van Nawas aan hadden geleend kregen daar last van. Wij hebben de beleggers vertegenwoordigd bij het zekerstellen van hun deel van de cashflow van die projecten. Omgekeerd helpt Bishopsfield Capital Partners ook corporates bij het aantrekken van geld voor grote investeringen.”

Niet aan de bak bij investment banks

Vanuit die praktijk ziet Nawas weliswaar dat het goedkoop lenen is, maar ook dat banken die financieringen arrangeren te maken hebben met een vergrote regeldruk. “Basel 3 en 4, Mifid 2… Bij sommige investment banks kom je als corporate uit de middelmarkt gewoonweg niet aan de bak. Ze vinden al gauw projecten van zulke corporates te klein, onder andere door de hoge kostenstructuur die de investment banks nu hebben voor structurering, plaatsing en due diligence van financieringen.”

Finance teams van bedrijven in een lastig parket

Het is volgens Nawas vaak zo dat bij een transformationele investering door een bedrijf, zoals een acquisitie of een grote uitbreiding, het finance team van de onderneming in een lastig parket zit. “De CFO weet over het algemeen te weinig van de actuele financieringsmarkt en de mogelijkheden die er zijn. Logisch, want een dergelijk grote investering doe je maar eens in de drie tot vijf jaar. Zaak is dan ook om de kennis bij te spijkeren. Als je de markt overziet, kun je ook verkennen of er wellicht een combinatie kan worden gesloten. Van een bank met een alternatieve financierder, bijvoorbeeld, zoals private equity, hedgefondsen of een pensioenfonds. Er zijn banken die daar een loket voor hebben, maar dat hebben ze lang niet allemaal.” Maar dan nog is belangrijk om te weten hoe de markt in elkaar zit voordat je aan tafel gaat met de bank en andere partijen. Van fintech, accountantskantoren en advocaten tot aan financieringsadviseurs, boutiques en banken… “Het is moeilijk om door de bomen het bos te zien.”

Investeerders zijn er in alle soorten en maten

Het financieringswereldje zit boordevol jargon. “Hoe lees je een term sheet van een financier? Hoe belangrijk of normaal is het om onderpand te geven?” Aan de hand van een businesscase gaat Nawas aan de slag met financieringsstructuren. “Welke financieringsvorm past het best bij een gegeven investeringscasus? Welke risico’s zijn er voor de onderneming en hoe kun je die beheersen? Wat komt erbij kijken om dit te realiseren?” De Masterclass gaat in op factoren die de kredietwaardigheid van een onderneming beïnvloeden. Nawas hoopt dat financials na de Masterclass een goed beeld hebben gekregen hoe ze op de juiste wijze de financieringsmarkt kunnen betreden. “Investeerders zijn er in alle soorten en maten. Van risicomijdend tot aan een hoog risicoprofiel. De één gaat een lening aan van 50 jaar op infrastructuur, de ander biedt kortlopend vermogen voor 2,5 jaar om een shortfall van de cashflow af te dekken. Maar wat het ook is, je moet als CFO weten waar je aan begint.”

Recht leuker dan een plicht

Nawas gaat ook in op het adequate gebruik van derivaten om financiële risico’s te beheersen. “Derivaten hebben een slecht imago, maar dat komt doordat ze soms verkeerd worden ingezet. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen nuttige toepassingen kunnen hebben. Ik wil wegkomen van die algemeenheden. Derivaten kunnen bijvoorbeeld positief ingezet worden bij een exporterend bedrijf. Je kunt er op verschillende manieren valutarisico’s mee afdekken. Dat kan met forwards of swaps, maar dat zijn toekomstige verplichtingen. Het kan ook met opties of swaptions, en dat zijn rechten. Een recht is leuker dan een plicht, waardoor veel bedrijven daarvoor kiezen. Toch is dat niet altijd de beste keus.” In de masterclass geeft Nawas praktische handvatten voor dat soort afwegingen.

