Coronacrisis veroorzaakt grote financiële klap bij Europese banken

De COVID-19-crisis veroorzaakt een grote financiële klap bij Europese banken. Deze krijgen in de komende drie jaar meer dan 400 miljard euro aan kredietverliezen te verduren. Dat kan verdubbelen tot 800 miljard euro in het geval van een tweede lockdown. Dit staat in een nieuw rapport van strategisch advieskantoor Oliver Wyman, genaamd Aim For Revival. Not Just Survival.

Hoewel deze kredietverliezen tweeënhalf keer zo groot zijn als de sector de afgelopen drie jaar heeft gezien, zijn ze 40 procent kleiner dan tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008-2010 en ongeveer gelijk aan de verliezen tijdens de Europese staatsschuldencrisis van 2012-2014. De inkomsten in de bankensector zullen naar verwachting tegen 2022 met 30 miljard euro dalen, aangezien de netto rentemarges en de fee-inkomsten tegelijkertijd achteruit gaan bij commerciële en particuliere activiteiten.

Meer weten over financiering? Volg de e-learning van The Finance Academy!

Toekomstig bankenlandschap

Het rapport geeft een kijkje in het toekomstige bankenlandschap in de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Naar verwachting heeft 5 procent van de banken “ernstige problemen” in 2022 met kapitaal onder de minimumkapitaaleisen en een te lage winstgevendheid om het tij te keren. Meer dan de helft van het kapitaal in het systeem zal in banken zitten die zich “in onzekerheid” bevinden, met net genoeg kapitaal om aan de wettelijke vereisten te voldoen maar een zwak rendement genereren. Deze banken vermijden risico’s in kredietverlening en hebben moeite om transformaties te financieren.

Lees ook: Nederlandse banken verleenden steun voor 19 miljard euro

Pandemie verlamt bankensector niet

Christian Edelmann van Oliver Wyman: “Hoewel veel banken het moeilijk zullen krijgen, lijkt het er op dit moment niet op dat de pandemie de Europese bankensector zal verlammen. Er zijn ambitieuze herstructureringsinspanningen nodig, die alleen zullen slagen als banken de betrokkenheid en steun van beleidsmakers en toezichthouders krijgen. Dat omvat onder andere het overeenkomen van transformatieplannen met kapitaaleffecten op korte termijn, het aanmoedigen van snellere consolidatie en het versnellen van de inspanningen om tot een eengemaakte financiële markt te komen. Het alternatief is een systeem dat worstelt om de economische groei te ondersteunen en achterblijft bij de rest van de wereld.”

Lees ook: CFO moet op financieringsmarkt verder kijken dan zijn neus lang is

Regering veel gedaan om klap te verzachten

Ted Rudholm-Alfvin, ook van Oliver Wyman: “De groep grote Nederlandse banken gaat de crisis in met een relatief sterke positie. Zo heeft de groep een gemiddelde kernkapitaalratio, CET1, van meer dan 16 procent en een rendement op eigen vermogen van ongeveer 7 procent, beide boven Europese gemiddelden. De sterke kapitaalpositie en inkomsten helpen de impact van relatief grote verliezen te verzachten en zorgen ervoor dat de banken relatief sterk uit de crisis zullen komen als het zich ontwikkelt zoals nu verwacht. Tijdens de huidige crisis heeft de Nederlandse regering veel gedaan om de klap voor banken te verzachten, waardoor een verlaging van de kapitaalratio’s is voorkomen. Als Nederlandse banken erin slagen strenge kostenbesparende initiatieven door te voeren en kredietverliezen zorgvuldig te beheren, zullen ze niet alleen sterker uit de crisis komen dan andere Europese spelers, maar zullen ze zelfs in de aanval kunnen gaan. Denk aan overnames. Ook kunnen ze hun pre-COVID-plannen beschermen zoals digitalisering en financiering van het klimaatakkoord.”