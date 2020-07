‘Dochter gevallen autobaas Ghosn toch betrokken bij ontsnapping’

Een dochter van de gevallen automagnaat Carlos Ghosn heeft hem waarschijnlijk geholpen bij zijn spectaculaire ontsnapping uit Japan. Dat komt naar voren uit door Japanse aanklagers verzameld bewijsmateriaal. De informatie is relevant omdat de voormalig Renault- en Nissan-topman altijd heeft volgehouden dat zijn familie niets met de vlucht te maken had.

Ghosn werd in 2018 in Japan gearresteerd op verdenking van fraude. Hij zat in dat land lang in de cel en later in huisarrest. Volgens Ghosn is er sprake van een complot tegen hem van de Japanse overheid en Nissan. Hij vluchtte eind vorig jaar per hogesnelheidstrein uit Tokio en liet zich met een privéjet naar Istanbul vliegen. Daar werd hij in een kist die normaal gesproken voor geluidsapparatuur wordt gebruikt naar een ander privévliegtuig gebracht dat hem naar Libanon vloog.

Nu blijkt dat hij enkele van zijn laatste uren in Tokio doorgebracht heeft met ten minste één familielid, de 27-jarige Maya die normaal in Californië werkt. De twee lunchten samen op de dag dat hij vluchtte, voordat ze volgens beelden van bewakingscamera’s bagage afleverde bij een hotel waar ze een van Ghosns vermeende handlangers ontmoette.

Woordvoerder blijft ontkennen

Een woordvoerder van de familie Ghosn blijft ontkennen dat de dochter bij de zaak betrokken is. De Japanse aanklagers zelf wilden geen commentaar geven over het verzamelde bewijsmateriaal.

Japan had eerder dit jaar al een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen een voormalige Amerikaanse elitesoldaat, een zogeheten Green Beret, en zijn zoon die geholpen zouden hebben bij de vlucht. Zij zitten momenteel vast in de Verenigde Staten. De twee hebben nooit ontkend dat ze betrokken waren bij de ontsnapping van Ghosn. Maar ze hebben in een Amerikaanse rechtbank betoogd dat ze volgens het Japanse strafrecht niets crimineels hebben gedaan.