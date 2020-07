Doorzoekingen om fraudeschandaal Wirecard

Bij kantoren van betalingsdienstverlener Wirecard in Duitsland en op twee locaties in Oostenrijk zijn doorzoekingen gedaan. Er zouden daarbij ook woningen zijn onderzocht. Het zoeken is naar informatie over de rol van voormalig topman Markus Braun in de enorme boekhoudfraude bij Wirecard, dat faillissement heeft aangevraagd vanwege de affaire.

Er werd ook een doorzoeking gedaan in het hoofdkantoor van Wirecard in Aschheim, nabij München. In totaal waren tientallen opsporingsambtenaren en agenten betrokken bij de actie.

De Oostenrijker Braun wordt verdacht van fraude en marktmanipulatie. Hij werd vorige maand gearresteerd maar is op borg vrijgekomen. Ook voormalig operationeel directeur Jan Marsalek, eveneens een Oostenrijker, en twee bestuursleden van Wirecard worden onder de loep genomen door de autoriteiten. Mogelijk is Marsalek ondergedoken.

De faillissementsprocedure van Wirecard loopt nog bij een rechtbank in München. De onderneming gaat gebukt onder hoge schulden. Eerder werd bekend dat er een kleine twee miljard euro kwijt was, maar Wirecard stelde later dat dit geld mogelijk nooit heeft bestaan.