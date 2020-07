ECB maakt even pas op de plaats

De Europese Centrale Bank (ECB) neemt voorlopig geen extra stimuleringsmaatregelen tegen de coronacrisis, na de extra stappen die in juni werden aangekondigd. Dat maakte de ECB bekend na afloop van zijn beleidsvergadering. De rentetarieven blijven gelijk.

Economen hadden al verwacht dat de ECB deze maand pas op de plaats zou maken. Vorige maand maakte de bank nog bekend zijn opkoopprogramma uit te breiden. De centrale bank verhoogde toen de limiet met 600 miljard euro waardoor er nu maximaal voor 1350 miljard euro aan staats- en bedrijfsleningen kunnen worden opgekocht. Daar neemt de ECB ook langer de tijd voor. De looptijd van het speciale opkoopprogramma dat vanwege de coronacrisis is opgetuigd, werd met een halfjaar verlengd tot eind juni volgend jaar.

PEPP-programma gaat door

Eerder al had de ECB 750 miljard euro uitgetrokken voor het zogeheten PEPP-programma, het stimuleringsbeleid tegen de coronacrisis van de centrale bank. Het opkoopprogramma dat al voor de coronacrisis gold, gaat tot het einde van het jaar door met 20 miljard euro per maand. Dat opkoopprogramma zal blijven lopen “zolang als nodig is om het verruimende effect” op de rentetarieven te versterken en zal kort voordat de ECB eventueel de rente verhoogt eindigen.

Vooruitzichten uiterst onzeker

ECB-president Christine Lagarde zei in een toelichting dat er signalen zijn dat de economische activiteit in de eurozone aan het aantrekken is, maar dat die nog duidelijk lager ligt dan voor het uitbreken van het coronavirus. De vooruitzichten voor het economisch herstel zijn uiterst onzeker, verklaarde Lagarde. Er zijn nog grote risico’s rond het herstel, aldus de Française.

Ze zei verder dat de oplopende werkloosheid en aanhoudende grote onzekerheid over de ontwikkelingen van het coronavirus blijven drukken op de consumentenbestedingen en bedrijfsinvesteringen. Volgens de ECB-president blijft ruime monetaire stimulering dan ook noodzakelijk om de economie te ondersteunen. Lagarde zei dat de ECB van plan is om het volledige PEPP-programma in te zetten, tenzij er verrassingen zijn.

Lagarde meldde ook dat het van groot belang is dat de regeringsleiders van de Europese Unie snel overeenstemming bereiken over het Europese herstelfonds om zo de economie te helpen herstellen van de crisis.