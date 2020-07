Economie pas eind 2022 op niveau van voor corona-uitbraak

De cijfers van de Global Economic Conditions Survey (GECS), de wereldwijde kwartaalenquête van IMA (Institute of Management Accountants) en ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) onder meer dan duizend CFO’s en accountants, laten de schaal van de huidige economische recessie zien door de ogen van leidende financial professionals.

Wat zien deze finance partners in hun cijfers?

Order- en werkgelegenheidsindices hebben wereldwijd recorddieptepunten bereikt, wat overeenkomt met het beeld dat dit een van de zwaarste recessies zal worden van de afgelopen decennia.

Het wereldwijde vertrouwen is licht hersteld na het recorddieptepunt in Q1 2020.

Veel economieën, inclusief de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Eurozone, zullen pas in de tweede helft van 2022 het outputniveau van eind 2019 bereiken.

Naar verwachting zullen het VK en de Eurozone dit jaar de grootste daling zien in het BBP vergeleken met andere mondiale regio’s.

Bijzonder zorgwekkend is de werkgelegenheidsindex, die erop wijst dat ondanks uitgebreide verlofregelingen om massaontslagen te voorkomen, werkloosheid aanzienlijk zal toenemen.

Daar staat tegenover dat het wereldwijde vertrouwen licht is hersteld na het recorddieptepunt in het eerste kwartaal van dit jaar.

Grootste daling BBP

Noord-Amerika en West-Europa zien de grootste daling in orders – een teken van de ingestorte activiteit in deze regio’s – waar lockdowns een groot deel van het kwartaal hebben geduurd. In Q2 zien we in West-Europa een hogere opleving van het vertrouwen dan in andere delen van de wereld, wat getuigt van een zeker optimisme met betrekking tot toekomstverwachtingen. Maar de activiteitenindicatoren wijzen op een zeer ernstige recessie waarbij order-, werkgelegenheids- en kapitaaluitgavenindices dieptepunten bereiken. Naar verwachting zullen het Verenigd Koninkrijk en de Eurozone dit jaar de grootste daling zien in het BBP.

Ondanks de impuls die de economie krijgt door het huidige overheidsbeleid, is het aannemelijk dat het herstel de komende kwartalen wordt geremd door socialdistancingregels en terughoudendheid van de consument. Het eerder verwachte V-vormige herstel wordt vervangen door de verwachting dat het relatief lang zal duren voordat het pre-corona-outputniveau weer bereikt zal worden. Het rapport stelt dat veel economieën, inclusief de VS, het VK en de Eurozone, pas in de tweede helft van 2022 het outputniveau van eind 2019 zullen bereiken.

Geen aanzienlijke tweede golf

In dit onderzoek is ervan uitgegaan dat er geen aanzienlijke tweede golf van virusinfecties zal komen, die kan leiden tot vernieuwde lockdownmaatregelen en een nieuwe recessie. Op basis van deze aanname wordt er verwacht dat de wereldwijde economie gedurende de tweede helft van dit jaar en in 2021 zal herstellen. Maar de snelheid van expansie in 2021 is erg onzeker en zal afhangen van de ontwikkelingen in reactie op het virus, zoals behandeling of een vaccin, alsmede economische factoren zoals beleid en het vertrouwen van de consument en de business.