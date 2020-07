Eigenaren sushiketen Sumo pleegden miljoenenfraude maar krijgen geen straf

De drie eigenaren van sushiketen Sumo zijn schuldig aan het plegen van belastingfraude, waardoor de fiscus miljoenen omzetbelasting misliep. Desondanks heeft de Rotterdamse rechtbank besloten hen geen straf op te leggen. Dit omdat het OM geheim hield dat het meewerkte aan een documentaire over Sumo. Dat meldt het FD.

Miljoen fraude omzetbelasting

De drie eigenaren zijn schuldig aan belastingfraude. Betalingen van klanten die bij Sumo hadden gegeten, werden verwijderd uit het kassasysteem. Zo bleef de omzet laag en liep de fiscus miljoenen omzetbelasting mis. De afgeroomde omzetten werden gebruikt om de lonen uit te betalen.

Opnames Nederland Fraudeland geheim gehouden door OM

Frauderen kun je leren Bekijk de e-learning

In december 2014 waren filmploegen met draaiende camera’s aanwezig toen de FIOD vijf vestigingen van Sumo binnenviel. De beelden waren bestemd voor het programma Nederland Fraudeland, een documentaire van KRO-NCRV, gemaakt in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie. De eigenaren van Sumo, die ondertussen een schikking hadden getroffen met de Belastingdienst, wisten niet dat die beelden gemaakt waren.

Volgens de rechtbank heeft het OM geprobeerd het maken van de documentaire geheim te houden en daarmee geprobeerd de verdediging ervan te weerhouden verweer te voeren. Daarmee heeft het OM de integriteit van het strafproces in gevaar gebracht, oordeelde de rechter.

Geen straf

Tegen hoofdverdachte Chi Ho L. was aanvankelijk 24 maanden cel geëist en een boete van €210.000. Twee weken geleden besloot het OM de eisen in de zaak te verlagen, maar de rechter gaat daar dus niet in mee en legt geen straf op. In deze beslissing nam de rechtbank ook mee dat de belastingschuld en de boetes inmiddels zijn betaald. In 2014 ondertekenden de eigenaren van Sumo een vaststellingsovereenkomst. Aan de Belastingdienst betaalden zij ruim €15 miljoen, ook voor feiten die inmiddels waren verjaard.

Bron: Het Financieele Dagblad

Lees ook: