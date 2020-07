Euler Hermes: faillissementen in Nederland nemen met 42 procent toe

Nederland staat in de top tien van landen waar de sterkste stijging van het aantal faillissementen wordt verwacht. Met een toename van 42 procent ten opzichte van 2019 staat ons land op de zevende plaats. Volgens de researchafdeling van kredietverzekeraar Euler Hermes bereikt het aantal faillissementen eind 2020, begin 2021 wereldwijd een recordhoogte (+35 procent). Bovenaan staat de VS met een toename van 57 procent. Landen uit de eurozone die nog slechter scoren dan ons land zijn Ierland (+44 procent), Portugal (+44 procent) en het Verenigd Koninkrijk (+43 procent). China staat met een toename van veertig procent op de negende plaats. Duitsland scoort met een toename van twaalf procent relatief goed.

“Pas aan het eind van het jaar gaan we de werkelijke ernst van de coronacrisis terugzien in de faillissementscijfers. Dat komt door de overheidssteun die in veel landen is toegezegd. Per land verschillen die steunpakketten in duur en omvang. Dit vertroebelt per land het beeld van de gezondheid van de bedrijven. Door de steun worden nu nog veel bedrijven overeind gehouden. Valt de steun weg, dan gaan veel bedrijven alsnog failliet. Het merendeel van de faillissementen moet dus nog komen. Er tikt een tijdbom die pas later dit jaar afgaat”, zegt Johan Geeroms, Risk Director van Euler Hermes Nederland.

Lees ook: CFO kan na coronacrisis claims tegemoet zien

Nederland

Waarom wordt Nederland relatief zwaar getroffen? “Dat komt door onze sterke afhankelijkheid van het buitenland. Duitsland en Frankrijk bijvoorbeeld zijn meer zelfvoorzienend. Wereldwijde productieketens raakten door corona zwaar verstoord. Daar is Nederland als exportland extra gevoelig voor.” Volgens Geeroms speelt ook mee dat de rechtsspraak in Nederland efficiënter is dan in veel andere landen, waardoor faillissementen sneller worden uitgesproken. Verder worden ongezonde bedrijven elders vaker langer overeind gehouden.

Leidinggeven in onzekere tijden Download de whitepaper Managing Business Uncertainty

Het onderzoek van Euler Hermes laat zien dat in sommige landen de klap dit jaar nog komt zoals in de VS, Brazilië, China, Spanje en Italië. In ander landen vindt de versnelling pas begin volgend jaar plaats zoals in India, het VK, Frankrijk en in mindere mate Duitsland.

Volgens Geeroms is het funest als overheden hun steunpakketten voortijdig afbouwen. “Dat zal de situatie alleen nog maar erger maken. Wij denken dat de faillissementscijfers daardoor nog eens vijf à tien procent slechter kunnen uitvallen. Ook zal de wereldeconomie er dan langer over doen om te herstellen van de COVID 19-schok.”

Kwetsbare sectoren

De researchafdeling van Euler Hermes maakt onderscheid in sectoren die weer snel opbloeien en ‘laatbloeiers’ (sectoren die langere tijd nodig hebben om te herstellen en die ook het langst steun nodig hebben). Tot die laatste categorie horen transport en opslag, accommodatie- en foodservice, kunst/amusement/recreatie, detailhandel en groothandel en industrie en bouw. Dit zijn sectoren die hard worden getroffen door de coronaregels zoals social-distancing.