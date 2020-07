Eumedion wil Europees toezicht op financiële verslaggeving en accountants

Belangenbehartiger van beleggers Eumedion pleit opnieuw voor meer Europees toezicht op de financiële verslaggeving van beursgenoteerde ondernemingen en op accountantskantoren. Volgens de organisatie onderstreept het Wirecard-boekhoudschandaal de noodzaak voor zulk toezicht.

Lees ook: Deutsche Bank bekijkt financiële steun voor Wirecard Bank

Om consistentie te creëren in het toezicht op de internationale boekhoudstandaarden die beursgenoteerde bedrijven gebruiken, is Europees toezicht op de naleving van die standaarden nodig, stelt Eumedion. De organisatie zegt dat in een reactie gegeven op het eindrapport van Europese taskforce van financiële experts High-Level Forum (HLF) die voor de Europese Commissie met nieuwe voorstellen is gekomen om de Europese kapitaalmarkt te verbeteren.

Meer weten over accountancy? Meld u aan voor de collegereeks

Één Europese toezichthouder

In juni presenteerde het HLF dat eindrapport, waarin staat dat onder meer fiscale procedures in lidstaten moeten worden verbeterd. ‘In het eindrapport mist Eumedion de aanbeveling voor de oprichting van één Europese toezichthouder op de financiële verslaggeving en op accountantskantoren. Volgens Eumedion zou dit een cruciaal onderdeel moeten zijn voor de voltooiing van de Europese Kapitaalmarktunie.’

Volgens de organisatie moet de Europese richtlijn voor transparantie een verordening worden, omdat een verordening bindend is in alle lidstaten en niet hoeft te worden vertaald naar nationale wetgeving. De naleving van IFRS kan beter worden gehandhaafd met pan-Europees toezicht, vindt de belangenbehartiger. De verantwoordelijkheid zou dan komen te liggen bij de European Securities and Markets Authority (ESMA) in plaats van nationale toezichthouders die hun acties coördineren.

Bezorgd over versoepelde beursgang

Verder onderschrijft de organisatie het eindrapport van het HLF. Wel is de belangenbehartiger bezorgd over een aantal voorgestelde versoepelingen voor ondernemingen die naar de beurs willen. ‘Volgens het High-Level Forum moeten dergelijke ondernemingen de mogelijkheid krijgen om aandelen met verschillend stemrecht uit te geven en om uitzonderingen te maken op de voorwetenschapregelgeving.’ De belangenbehartiger vreest dat dit het beleggersvertrouwen geen goed doet.