Executive Finance lanceert inkooponderzoek Partner of Choice

Dinsdag 14 juli lanceert Executive Finance hét leveranciersoverzicht van 2020: Partner of Choice online op executivefinance.nl. Dit onderzoek brengt een totaaloverzicht van de beste leveranciers voor producten en diensten, in diverse branches.

Het Nederlandse Partner of Choice onderzoek is erop gericht om professionals op weg te helpen in het opstellen van een longlist om de juiste keuze in leveranciers te maken. Per vakgebied heeft Executive Finance onder beslissers een onderzoek uitgevoerd op onderwerpen waar de doelgroep direct verantwoordelijk voor is, of waar ze een grote invloed hebben in het aankoopproces.

In de periode februari en maart 2020 is online onderzoek gehouden onder lezers van Executive Finance om hun inkoopgedrag te inventariseren. Er is een simpele maar cruciale vraag per onderwerp gesteld: “met welke leveranciers doet u het liefst zaken op de volgende gebieden?”

Voor 2020 wordt dit hét overzicht voor beslissers bij het opstellen van de partner of choice longlist. De resultaten van het Partner of Choice onderzoek zijn vanaf 14 juli online te lezen in het daarvoor gecreëerde Partner of Choice by Executive Finance digimagazine. Dit magazine bevat naast de onderzoeksresultaten ook interessante interviews met leveranciers en is gratis te lezen via executivefinance.nl.

Over Vakmedianet

Initiatiefnemer Vakmedianet is de leidende business-to-business uitgeverij in nieuwe en gevestigde mediakanalen. Deskundige redacties bieden vakinformatie offline en online op maat voor meer dan 1,5 miljoen professionals in zeer uiteenlopende vakgebieden en branches.