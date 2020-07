Finance week: cijferseizoen van start

Beleggers krijgen het in de nieuwe beursweek druk vanwege de start van het zogenoemde cijferseizoen. In deze periode publiceren veel grote bedrijven hun halfjaarresultaten. Ook gaat de aandacht uit naar een nieuw rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), een EU-top in Brussel over het Europese herstelfonds en het alsmaar oplopende aantal coronabesmettingen in de wereld.

Vooral in de zwaar door de virusuitbraak getroffen Verenigde Staten zijn er al veel bedrijven die deze week een kijkje in de boeken geven. Zo is het de beurt aan grote banken als JPMorgan Chase en Goldman Sachs. Ook farmaceut Johnson & Johnson en Netflix laten weten hoe zij afgelopen periode door de coronacrisis zijn gekomen. In Nederland presenteren onder meer chipmachinefabrikant ASML, navigatiedienstverlener TomTom en beddenverkoper Beter Bed hun resultaten.

Weinig vuurwerk verwacht

De ECB besluit donderdag of er nog aanpassingen nodig zijn in het monetaire beleid in Europa, een dag nadat de Japanse centrale bank zijn rentebesluit naar buiten brengt. Economen verwachten dit keer evenwel weinig vuurwerk van de centralebankiers in Frankfurt.

De financiële markten krijgen ook nog een reeks macro-economische cijfers om te verwerken. China meldt bijvoorbeeld hoe de economie zich daar heeft ontwikkeld in het tweede kwartaal, en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland verstrekt nieuwe werkloosheidscijfers. Ook staan er updates over de industriële productie en inflatie in diverse landen op het programma. Verder komt de Federal Reserve met zijn Beige Book, een belangrijk rapport over de stand van de Amerikaanse economie.

Veel discussie over herstelfonds

Over het Europese herstelfonds om landen te helpen de coronacrisis te overwinnen, bestaat nog veel discussie. Vandaar dat het bereiken van een akkoord op de aankomende EU-top nog best lastig kan worden. Nederland en de andere ‘zuinige’ landen Zweden, Denemarken en Oostenrijk houden al een tijd vol dat de steun alleen uit leningen moet bestaan en onder voorwaarde moet zijn van hervormingen.