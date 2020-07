Finance week: coronavirus blijft gemoederen bezighouden

Beleggers blijven deze week vooral de verdere ontwikkelingen rond het coronavirus volgen. Met name het sterk stijgende aantal nieuwe coronabesmettingen in de Verenigde Staten houdt de gemoederen op de beurzen bezig. Daarnaast buigen de financiële markten zich deze week over verschillende macro-economische cijfers.

In de Amerikaanse staten Texas en Florida neemt het aantal coronabesmettingen in recordtempo toe. Dit weekend werd Onafhankelijkheidsdag gevierd in de VS en de vraag is nu of dit leidt tot een versnelling van de besmettingen in het land. President Donald Trump zei dat er voor het einde van dit jaar een vaccin klaar zal zijn tegen het coronavirus. Vrijdag waren de beurzen in New York dicht in aanloop naar Independence Day op zaterdag.

Op macro-economisch gebied worden onder meer gegevens gemeld over de Duitse en Franse industrie en de winkelverkopen in de eurozone. Uit de VS komt informatie over bijvoorbeeld de dienstensector en de wekelijkse uitkeringsaanvragen. Vorige week kwam nog een beter dan verwacht banenrapport uit de VS naar buiten.

Nog rustig qua kwartaalcijfers

Aan het kwartaalcijferfront is het nog vrij rustig. Het cijferseizoen op de aandelenbeurzen gaat binnenkort weer losbarsten. Er zal bij die resultaten vooral worden gekeken naar de impact van de coronacrisis op de prestaties en verwachtingen van bedrijven.

Vrijdag nabeurs bevestigde Air France ruim 7600 banen te gaan schrappen om de coronacrisis te doorstaan. Dergelijke aantallen circuleerden al. De Franse tak van luchtvaartcombinatie Air France-KLM snijdt daarbij vooral hard in het personeelsbestand van zijn regionale vliegmaatschappij HOP!

Verder denkt Shell dat het vertrek van het hoofdkantoor uit Nederland een van de oplossingen is om een einde te maken aan de dubbele aandelenstructuur waarmee het olie- en gasconcern te maken heeft. In een interview met Het Financieele Dagblad zei topman Ben van Beurden dat die optie wordt opengehouden. Hij benadrukt dat er geen concrete plannen zijn om het Nederlandse hoofdkantoor te schrappen.

Wisselende resultaten

De AEX-index in Amsterdam eindigde vrijdag 0,4 procent lager op 568,63 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 766,96 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,3 procent. Op Wall Street waren donderdag kleine plussen te zien in aanloop naar het lange weekend.