Finance week: stortvloed aan bedrijfscijfers

De komende financeweek staat opnieuw in het teken van bedrijfscijfers. Aan de Amsterdamse beurs komen onder meer KPN, Shell en Air France-KLM met hun kwartaalresultaten. Op Wall Street is het de beurt aan techreuzen als Facebook, Apple en Amazon.

Verder kijken financials naar de ontwikkeling van het coronavirus dat na de Verenigde Staten nu ook in steeds meer plekken in Europa weer opleeft. Ook de Federal Reserve, die deze week een rentebesluit neemt, staat in de belangstelling, net als cijfers over de economische krimp in de VS en de eurozone.

Stortvloed aan cijfers

De eerste aandacht gaat evenwel uit naar een stortvloed aan cijfers. In Amsterdam openen AEX-fondsen telecombedrijf KPN, chipbedrijf ASMI, winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield, staalmaker ArcelorMittal, olie- en gasbedrijven Shell en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway de boeken. Verder komen ook bedrijven als advies- en ingenieursbureau Arcadis, bodemonderzoeker Fugro, tankopslagbedrijf Vopak, luchtvaartmaatschappij Air France-KLM en sportschooluitbater Basic-Fit met cijfers.

Zwaartepunt op techreuzen

Elders in Europa komen bedrijven als softwaremaker SAP, budegetluchtvaartmaatschappij Ryanair, luxegoederenconglomeraat LVMH, automakers PSA, Fiat Chrysler en Volkswagen, chemiebedrijf BASF en banken Barclays, Credit Suisse en Deutsche Bank met resultaten. Ook in de Verenigde Staten wordt het druk. Daar ligt het zwaartepunt op donderdag als techreuzen Apple, Google-moeder Alphabet en Amazon rapporteren. Verder volgt nog een stortvloed aan andere cijfers van ondernemingen als machinemaker Caterpillar, oliebedrijven ExxonMobil en Chevron, socialemediabedrijf Facebook en koffieketen Starbucks.

Gevolgen van coronacrisis

Bij al die cijfers wordt gekeken naar de gevolgen van de coronacrisis en ook de verwachtingen voor de rest van het jaar. Daarbij helpt het niet dat het virus in steeds meer Europese landen opnieuw opkomt. Zo worden er onder meer in Spanje en in België nieuwe pieken gemeld, nadat eerder Frankrijk al had aangegeven dat op sommige plekken zoals Parijs het virus de kop weer opsteekt. Ook in Nederland zijn steeds meer aanwijzingen dat het aantal besmettingen oploopt.

Fed komt met rentebesluit

De omvang van het gevolg van de coronacrisis in het vorige kwartaal wordt ook duidelijk met cijfers over de economische krimp in die periode. Onder meer voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en de eurozone worden die bekendgemaakt, net als voor de Verenigde Staten. In dat laatste land komt ook de Fed met een rentebesluit. Algemeen wordt verwacht dat de Fed de rente ongemoeid laat en ook geen extra opkoopmaatregelen zal aankondigen. De centrale bank zou willen afwachten met wat voor nieuwe steunmaatregelen de Amerikaanse politiek komt.

Vrijdag eindigde de AEX-index 2,2 procent lager op 563,95 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 773,25 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt leverden tot 2 procent in. In de VS sloot de Dow-Jonesindex 0,7 procent lager op 26.469,89 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 3215,63 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9 procent tot 10.363,17 punten.