Financial Close Trendonderzoek 2020: versnelling zet door ondanks corona

Het uitbreken van COVID-19 liep dit jaar dwars door het publicatieseizoen. De closing teams hebben veelal op afstand moeten werken. Eens te meer werd duidelijk hoe belangrijk het is de zaken goed op orde te hebben. In het jaarlijkse Trendonderzoek Financial Close onder AEX-, AMX- en AScX-fondsen van Brightstone Group is te zien welke ondernemingen de processen goed op orde hebben. Executive Finance zet de belangrijkste inzichten en uitkomsten voor u op een rij.

De snelheid waarmee bedrijven hun boeken sluiten is een belangrijke kpi voor finance excellence. Het zorgt het voor gestroomlijnde processen binnen het team én voor grote tevredenheid onder stakeholders. Kwalitatief goede en betrouwbare informatie, samengesteld op de meest efficiënte wijze, is nuttig voor iedereen. De mate waarin bedrijven moeten kunnen anticiperen op veranderingen (op basis van betrouwbare data) maakt snel afsluiten relevanter is dan ooit. Stabiliteit, inzicht en relevante actuele stuurinformatie zijn factoren waar niet alleen aandeelhouders veel waarde aan hechten, maar ook de banken en investeerders.

Public announcement

Beter Bed Holding uit Uden is dit jaar opnieuw het snelst, door al op 17 januari 2020 met haar Q4-cijfers in een PA naar buiten te komen. De runner-ups zijn ASML, Sligro, Philips en NSI. De top 5 is hiermee ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Mooi om te zien dat er consistentie zit in de performance ten aanzien van de PA. Alle fondsen lijken met één dag versneld te hebben, met daarbij de kanttekening dat veel fondsen op een vaste dag in een vooraf bepaald weeknummer publiceren.

Opvallend is dat er in de top 30 fondsen drie fondsen zijn die een versnelling hebben weten te realiseren van meer dan 1 of 2 dagen. VolkerWessels heeft met haar publicatie een versnelling van 15 dagen weten te realiseren, RELX van 8 dagen en BESI van 7 dagen.

Rank

2019 Bedrijf Sector Indeling

2018 2019 2018 Delta 2019 1 Beter Bed Consumer Services AScX 17 18 -1 2 ASML Technology AEX 22 23 -1 3 Sligro Consumer Services AScX 26 26 0 4 Philips Healthcare AEX 28 29 -1 5 NSI Financials AScX 28 29 -1 6 KPN Telecommunications AEX 29 30 -1 7 Royal Dutch Shell Oil & Gas AEX 30 31 -1 8 Unilever Consumer goods AEX 30 31 -1 9 Signify Industrials AMX 31 32 -1 10 WDP Financials AMX 31 32 -1 11 TomTom Consumer goods AMX 36 37 -1 12 Aperam Basic Materials AMX 36 37 -1 13 WereldHave Financials AMX 37 39 -2 14 Arcelor Mittal Basic Materials AEX 37 38 -1 15 Intertrust Financials AMX 37 38 -1 16 ING Financials AEX 37 37 0 17 Flowtraders Financials AMX 38 39 -1 18 VastNed Financials AScX 42 44 -2 19 Randstad Industrials AEX 42 43 -1 20 Unibail-Rodamco Financials AEX 43 44 -1 21 Heineken Consumer goods AEX 43 44 -1 22 ABN AMRO Group Financials AEX 43 44 -1 23 Vopak Industrials AEX 43 44 -1 24 Akzo Nobel Basic Materials AEX 43 44 -1 25 VolkerWessels Industrials AScX 44 59 -15 26 RELX Consumer Services AEX 44 52 -8 27 BESI Technology AMX 44 51 -7 28 DSM Basic Materials AEX 44 45 -1 29 AEGON Financials AEX 44 45 -1 30 NN Group Financials AEX 44 45 -1

Figuur 1. Ranking top 30 public announcement 2018-2019

Audited results

Net als vorig jaar was Sligro de snelste en kwam zij als eerste met haar Audited Report (AR) naar buiten (34 dagen). Dit jaar is niet ASML de nummer 2, maar heeft TomTom deze positie ingenomen (vorig jaar op 3). Randstad is de hekkensluiter van de top 3 en Vastned en Heineken sluiten de top 5. Opvallend is dat ASML een vertraging van 6 dagen laat zien ten opzichte van vorig jaar. Accell, Sif Holding en Altice wisten hun AR flink te versnellen. Zij hebben respectievelijk een versnelling van 5, 7 en nogmaals 7 dagen weten te realiseren. Aangezien Sif Holding ook haar PA met 7 dagen wist te versnellen, is zij kennelijk goed in staat geweest de accountant mee te nemen in haar versnelling. Het kritisch onder de loep nemen van het voorgestelde auditplan levert al snel een besparing en versnelling op met de accountant.

Het uitbreken van het coronavirus begin maart 2020 lijkt geen (extra) vertragingen te hebben opgeleverd in het naar buiten brengen van de AR. Alleen Beter Bed laat een forse vertraging zien van 18 dagen, maar de afronding van de verkoop van de Duitse activiteiten kan hiervan een reden zijn.

Rank

2019 Bedrijf Sector Indeling

2018 2019 2018 Delta 2019 1 Sligro Consumer Services AScX 34 33 1 2 TomTom Consumer goods AMX 36 37 -1 3 Randstad Industrials AEX 41 42 -1 4 VastNed Financials AScX 42 44 -2 5 Heineken Consumer goods AEX 42 43 -1 6 Vopak Industrials AEX 42 43 -1 7 ASML Technology AEX 42 36 6 8 RELX Consumer Services AEX 43 51 -8 9 Just Eat Takeaway Technology AEX 43 44 -1 10 Arcadis Industrials AMX 43 44 -1 11 SBM Offshore Oil & Gas AMX 43 44 -1 12 Ordina N.V. Technology AScX 43 44 -1 13 Akzo Nobel Basic Materials AEX 43 43 0 14 Intertrust Financials AMX 44 45 -1 15 Brunel Industrials AScX 45 46 -1 16 Kendrion Industrials AScX 48 49 -1 17 Fugro Oil & Gas AMX 49 53 -4 18 Alfen Technology AScX 49 – 19 Air France – KLM Consumer Services AMX 50 50 0 20 BESI Technology AMX 50 50 0

Figuur 2. Ranking top 20 audited report 2018-2019 (zie de complete ranking aan het eind van het artikel)

Accountantscontrole op afstand

Veel auditors hebben hun werkzaamheden gedurende de coronacrisis goed op afstand kunnen afronden. Enerzijds zou dit kunnen liggen in de toepassing van datagedreven audits, anderzijds blijkt het dus niet altijd noodzakelijk dat de auditor op locatie zijn werk verricht.

Risicobewustzijn

De onderzoekers hebben extra ingezoomd op risicomanagement, waarbij al snel enkele sectorverschillen kwamen. Het risico-bewustzijn in de financiële sector is uitermate volwassen. Dit heeft enerzijds te maken met het feit dat het aangaan van (krediet)risico’s een integraal onderdeel uitmaakt van het dienstenpalet van banken en verzekeraars, anderzijds met het feit dat deze instellingen onder toezicht staan van toezichthouders die afdwingen dat er sprake is van deugdelijk risicomanagement.

Ook in de sectoren Healthcare, Consumer Goods en Oil & Gas is sprake van intensief risicomanagement. Dit heeft te maken met de aard van de bedrijfsactiviteiten in deze sectoren. Zo heeft Healthcare te maken met complexe en langdurige procesaanvragen voor patenten die aan de internationale wet- en regelgeving moeten voldoen. Consumer Goods ondernemingen (zoals

de fondsen in onze ranking: Ahold Delhaize en Unilever) hebben daarnaast een belangrijke taak om de voedselkwaliteit-/veiligheid te borgen en reputatieschade te beperken.

Best practices Over all hebben de best practices uit het onderzoek 5 dingen gemeen: Commitment. Zorg voor commitment en betrokkenheid vanuit de board. Crisis-veerkracht. Analyseer interne en externe (sector) crisis over de afgelopen jaren en bespreek dilemma’s zoals wat is de kans, impact dat dergelijke incidenten zich voordoen en over welke veerkracht beschikt de onderneming om een dergelijk risico het hoofd te bieden. Noodplan. Is er een (nood)plan per risico incident? Is de impact benoemd op: strategisch, financieel, operationeel en het vlak van risk en compliance niveau. Training. Alle key functionarissen in de onderneming moeten weten welke risico’s er zijn benoemd en wat er in een dergelijke situatie moet gebeuren. Het frequent voorleggen van dilemma’s of regelmatig verzorgen van simulatietrainingen kan een versneld effect brengen. Bewustzijn creëren voor het ontwikkelen van een risk sensor voor risico’s die er nu nog zijn, maar uit onverwachtse hoek kunnen komen. Communicatie. Er ligt een gedegen en goed toepasbaar communicatieplan klaar om bij een incident alle stakeholders te informeren.

Risico’s in het jaarverslag

Iets minder dan de helft van de fondsen heeft een risicomanagement matrix in het jaarverslag. Ook is er veel boekenwijsheid terug te vinden, vaak ondersteund door infographics over de werking van risicomanagement en hoe de verantwoordelijkheid is belegd binnen de onderneming: 1st, 2nd en 3rd line of defense. Er is echter niet altijd duidelijkheid over de aanpak en blijft het bij theorie.

In diverse jaarverslagen duiken heatmaps op in de risicomanagement-paragrafen. De onderzoekers zijn daar niet enthousiast over, aangezien dit al snel een puzzel wordt.

Opvallend is te zien dat er in de jaarverslagen van dit jaar een veelal gematigde risk appetite wordt afgegeven door het merendeel van de fondsen.

Enkele risico’s die als laag worden ingeschat zijn bijvoorbeeld verplichtingen aangaande convenanten en ook het stabiel blijven van de olieprijzen. Dit zijn risico’s waarvan we met elkaar kunnen concluderen dat deze tijdens het schrijven van het onderzoek, juist risico’s zijn waardoor organisaties hard geraakt worden.

Soms zijn er tegenstrijdigheden zichtbaar. Een voorbeeld is het benoemen van een toenemend risico ten aanzien van onzekere macro-economische ontwikkelingen, maar een gelijkblijvend financieel risico.

De meeste fondsen besteden nog maar weinig aandacht aan sustainability-gerelateerde onderwerpen zoals klimaatverandering en de transitie naar een circulaire economie in de risicomanagementparagraaf. Van de fondsen die het als een potentieel risico beschrijven, geeft slechts een beperkt aantal concreet inzicht in de mogelijke financiële gevolgen. Dit terwijl investeerders in toenemende mate sustainability-gerelateerde risico’s meewegen bij hun besluitvorming om wel of niet te investeren en kapitaal te verstekken.

Er is een toenemende aandacht voor risico’s als gevolg van fraude of security.

Het helder definiëren van de bedrijfsdoelstellingen, de daarbij behorende markt-uitdagingen en risico’s (kortom het verstrekken van een integraal beeld) is slechts weggelegd voor enkele fondsen: Aalberts, TKH, OCI, Randstad en Sif Holding laten dit goed zien. Zie kader Best practices.

Sustainability

Door de COVID-19-pandemie ligt de focus al maanden op het draaiende houden van de economie. Tegelijkertijd legt (het ontstaan en de impact van) het virus veel bloot over de gevolgen van hoe we met onze planeet en samenleving omgaan. UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative) stelt dat investeerders meer dan 13 procent van hun portfoliowaarde kunnen verliezen als er te laat actie wordt ondernomen ten aanzien van klimaatverandering. Dit jaar heeft een alliantie van ruim 100 investeerders (het Carbon Disclosure Project), goed voor bijna 10.000 miljard dollar aan beleggingen, meer dan duizend fondsen opgeroepen om transparanter te zijn over hun milieu-impact. Naar verwachting zal de behoefte aan transparantie over sustainability hierdoor sterk toenemen onder investeerders. Wij verwachten dan ook dat beursfondsen steeds concreter gaan rapporteren over de bijdrage aan een duurzame economie en de impact van hun activiteiten op het grondstoffenakkoord, de EU green deal en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Er ontstaat op dit moment al een versnelling in de wetgeving voor fondsen op het gebied van transparantie over hun sustainability beleid en prestaties. Denk aan:

Revisie NFRD (Non-Financial Reporting Disclosure). De NFRD verplicht beursfondsen verantwoording af te leggen over hun sustainability-prestaties in het jaarverslag.

EU Taxonomy. Dit is een classificatiesysteem om ‘greenwashing’ te voorkomen. De eerste regelgeving gaat van kracht voor bedrijven, die moeten rapporteren volgens de NFRD, waaronder beursfondsen. Vanaf 2022 zal dit een onderdeel van hun verslaggeving moeten zijn. Daarnaast zullen financiële instellingen dan ook moeten gaan rapporteren over de afstemming met de taxonomie van hun portfolio

Integrated reporting

De toename van het aantal geïntegreerde jaarverslagen is het afgelopen jaar afgenomen. Dit jaar was er slechts een toename van 3 procent, tegenover een toename van ruim 12 procent vorig jaar. In het licht van de aangescherpte stakeholderverwachtingen is dit opmerkelijk. Ook de wetgeving die dit jaar naar alle waarschijnlijkheid wordt ingevoerd, waardoor transparantie over sustainability voor beursfondsen strikter wordt, heeft er niet voor gezorgd dat fondsen hierop voorsorteren door alvast geïntegreerd te rapporteren. Zie figuur 3.

Sector Boekjaar 2019 Boekjaar 2018 Financials 75% 63% Industrials 65% 65% Consumer goods 50% 44% Consumer services 50% 43% Telecomunications 50% 50% Technology 43% 38% Basic materials 38% 43% Oil & gas 33% 33% Healthcare 20% 25% Gemiddeld 54% 51%

Figuur 3. Toepassing integrated reporting

Complete ranking audited report AEX/AMX/AscX 2020

Rank

2019 Bedrijf Sector Indeling

2018 2019 2018 Delta 2019 1 Sligro Consumer Services AScX 34 33 1 2 TomTom Consumer goods AMX 36 37 -1 3 Randstad Industrials AEX 41 42 -1 4 VastNed Financials AScX 42 44 -2 5 Heineken Consumer goods AEX 42 43 -1 6 Vopak Industrials AEX 42 43 -1 7 ASML Technology AEX 42 36 6 8 RELX Consumer Services AEX 43 51 -8 9 Just Eat Takeaway Technology AEX 43 44 -1 10 Arcadis Industrials AMX 43 44 -1 11 SBM Offshore Oil & Gas AMX 43 44 -1 12 Ordina N.V. Technology AScX 43 44 -1 13 Akzo Nobel Basic Materials AEX 43 43 0 14 Intertrust Financials AMX 44 45 -1 15 Brunel Industrials AScX 45 46 -1 16 Kendrion Industrials AScX 48 49 -1 17 Fugro Oil & Gas AMX 49 53 -4 18 Alfen Technology AScX 49 – 19 Air France – KLM Consumer Services AMX 50 50 0 20 BESI Technology AMX 50 50 0 21 VolkerWessels Industrials AScX 51 58 -7 22 Heijmans Industrials AScX 51 52 -1 23 Van Lanschot Kempen Financials AScX 51 51 0 24 BAM Industrials AMX 51 50 1 25 Nedap Industrials AScX 51 45 6 26 Lucas Bols Consumer goods AScX 52 67 -15 27 KPN Telecommunications AEX 52 53 -1 28 PostNL Industrials AMX 55 56 -1 29 Philips Healthcare AEX 56 57 -1 30 Aperam Basic Materials AMX 56 57 -1 31 Signify Industrials AMX 56 57 -1 32 GrandVision Consumer goods AMX 56 57 -1 33 Wolters Kluwer Consumer Services AEX 56 50 6 34 NIBC Financials AScX 56 – 35 DSM Basic Materials AEX 57 66 -9 36 IMCD Basic Materials AEX 57 59 -2 37 Aalberts Industrials AEX 57 56 1 38 ICT Group Technology AScX 58 59 -1 39 Ahold Delhaize Consumer Services AEX 58 58 0 40 Flowtraders Financials AMX 58 58 0 41 ING Financials AEX 62 63 -1 42 Arcelor Mittal Basic Materials AEX 63 60 3 43 Unilever Consumer goods AEX 64 65 -1 44 Boskalis Industrials AMX 64 65 -1 45 TKH Industrials AMX 64 63 1 46 Accell Consumer goods AScX 65 70 -5 47 Acomo Consumer goods AScX 65 66 -1 48 NSI Financials AScX 65 65 0 49 ASM International Technology AMX 65 64 1 50 Corbion Basic Materials AMX 66 64 2 51 WereldHave Financials AMX 69 70 -1 52 Basic-Fit Consumer Services AMX 69 64 5 53 ABN AMRO Group Financials AEX 70 71 -1 54 NN Group Financials AEX 71 72 -1 55 Royal Dutch Shell Oil & Gas AEX 71 72 -1 56 Advanced Metallurgical Group Industrials AMX 71 72 -1 57 ForFarmers Consumer goods AScX 71 71 0 58 Sif Holding Industrials AScX 72 79 -7 59 KAS Bank Financials AScX 76 72 4 60 Beter Bed Consumer Services AScX 77 59 18 61 AEGON Financials AEX 78 80 -2 62 OCI Industrials AMX 80 74 6 63 EC Properties Financials AMX 82 83 -1 64 Unibail-Rodamco Financials AEX 84 85 -1 65 ASR Financials AEX 84 85 -1 66 Adyen Technology AEX 84 85 -1 67 Avantium Basic Materials AScX 85 86 -1 68 WDP Financials AMX 85 79 6 69 Accsys Basic Materials AScX 85 – 70 Galapagos Healthcare AEX 87 88 -1 71 Pharming group Healthcare AScX 89 87 2 72 Altice Telecommunications AMX 93 100 -7 73 Fagron Healthcare AScX 107 102 5 74 Kiadis Pharma Healthcare AScX 121 120 1