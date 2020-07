Forse afname in markt voor crowdfundingleningen

De Nederlandse markt voor crowdfundingleningen komt in de eerste helft van 2020 niet verder dan 104 miljoen euro, 37 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van Crowdfundmarkt, een brancheorganisatie voor crowdfunding. Ondanks de scherpe daling in het aantal nieuwe projecten (-30 procent) als gevolg van de coronacrisis ziet de sector de nabije toekomst niet somber in.

De uitbraak van COVID-19 en de maatregelen die hierop volgden hebben een grote impact gehad op de Nederlandse crowdfundingsector. Maar ondanks de onzekerheden in deze crisis zijn er toch nog veel projecten gefinancierd de afgelopen maanden. Vanaf april is de markt teruggeworpen naar het niveau van 2017, maar het fundament onder markt is robuust.

Optimisme

De twee grootste spelers in de markt Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar zijn optimistisch. “Direct na het uitbreken van de crisis zijn we in gesprek gegaan met onze investeerders en ondernemers om, bij reeds lopende projecten, passende maatregelen te kunnen nemen indien noodzakelijk”, aldus Jeroen ter Huurne van Collin Crowdfund. “Wij zijn, gedurende deze hele crisis, in staat gebleken dagelijks nieuwe ondernemers aan financiering te helpen. Dit toont aan dat onze organisatie volwassen is en over een solide basis beschikt.”

Edwin Adams van Geldvoorelkaar ziet dat in de maanden mei en juni van dit jaar de markt weer aantrekt. “Qua volume doen we het zelfs beter dan in de dezelfde periode vorig jaar” constateert hij. “Het blijkt dat ondernemers hun plannen logischerwijs wel iets uitstellen maar niet afstellen. Onze verwachting is dat in de 2e helft van 2020 de markt weer verder aantrekt.”

Bijzondere periode

Voor Horeca Crowdfunding Nederland, van mede-eigenaar Keimpe Tuinenga, is het een heel bijzondere periode gezien de ingrijpende coronamaatregelen in de horeca. “Ook wij zijn hier uiteraard door overvallen en hebben direct een ‘on hold’ periode (geen rente- en aflossingsverplichting) ingelast die de ondernemers lucht geeft om te kunnen overleven.” Sinds het begin van de crisis zijn er ook bij Horeca Crowdfunding Nederland nog een ruim aantal projecten in korte tijd gefund. “Ons platform heeft een groot en trouw investeerdersnetwerk dat verder kijkt dan deze crisis. Goede horecaconcepten blijven hun weg naar de markt vinden.” stelt Tuinenga.