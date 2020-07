Ingrijpen bij veel bedrijven dreigt door betalingsproblemen

Crisismanagers en interim-bestuurders bereiden zich voor op een druk najaar, als bedrijven in moeilijkheden komen door het aflopen van steunmaatregelen en betaalpauzes van banken. Dat schrijft het FD.

Verwoestende impact voelbaar in Q3 en Q4

Hoewel de eerste klussen zich al mondjesmaat aandienen, zal de verwoestende impact van de coronacrisis vooral in het derde en vooral het vierde kwartaal zichtbaar worden, voorspellen herstructureringsexperts. “Dan gaat het erg druk worden”, zegt Jos Zandhuis van Boer&Croon, een adviesbureau gespecialiseerd in het plaatsen van interim-bestuurders.

Stilte voor de storm

Interim-bestuurders komen op verzoek van banken in beeld als bedrijven diep en voor langere tijd in de rode cijfers duiken. Hoewel de coronacrisis zich al in maart aandiende, zitten de meeste van deze interim-managers nog thuis op de bank of zijn ze bezig met reguliere klussen. “Het is de stilte voor de storm”, zegt Jantine Hak van adviesbureau Kruger. Ook zij verwacht dat het na de zomer snel drukker wordt.

De verklaring voor de huidige stilte is simpel, zegt Zandhuis van Boer&Croon: “De bedrijven liggen nog massaal aan het infuus. En ze betalen geen belasting, want dat hoeft voorlopig niet. En ja, dan kun je ook nog wel een keer op vakantie. Dat is wat er nog volop gebeurt.”

