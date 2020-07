Initiatiefwetsvoorstel voor eindafrekening dividendbelasting bij verhuizende bedrijven

Een nieuw wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat er een eindafrekening plaatsvindt wanneer organisaties de fiscale vestigingsplaats verhuizen naar een jurisdictie die de Nederlandse dividendbelastingclaim niet overneemt. Het gaat daarbij om bedrijven met een netto-omzet van ten minste 750 miljoen euro.

In het inititiatiefwetsvoorstel van GroenLinks is het plan om voor de dividendbelasting een eindafrekeningsverplichting in te voeren bij een grensoverschrijdende zetelverplaatsing, grensoverschrijdende fusie, grensoverschrijdende splitsing en grensoverschrijdende aandelenfusie. Het gaat hierbij om grensoverschrijdende reorganisaties door in Nederland gevestigde vennootschappen (hoofdkantoren) die deel uitmaken van een groep als bedoeld in artikel 24b van het Burgerlijk Wetboek of soortgelijke buitenlandse regeling met een geconsolideerde netto-omzet van ten minste 750 miljoen euro.

Fiscale vestigingsplaats naar ander land

Het voorstel dat Kamerlid Snels deze maand indiende bij de Tweede Kamer gaat ervan uit om de maatregelen met terugwerkende kracht tot en met 10 juli 2020, 12.00 uur in te voeren. De achtergrond van de regeling is het ontbreken in de huidige Wet op de dividendbelasting aan een eindafrekeningsverplichting als de inhoudingsplicht voor de dividendbelasting eindigt, doordat een vennootschap zijn fiscale vestigingsplaats verlegt naar een ander land. Nederland kan dan vaak helemaal geen dividendbelasting meer heffen over de op dat moment aanwezige (latente) winstreserves.

Heffing alsnog veiligstellen

Door de zetel te verplaatsen is het dus mogelijk om de Nederlandse dividendbelastingclaim definitief kwijt te raken. Het wetsvoorstel beoogt de heffing van dividendbelasting alsnog veilig te stellen in geval de (latente) winstreserves als gevolg van een grensoverschrijdende reorganisatie overgaan naar een jurisdictie die de Nederlandse dividendbelastingclaim niet overneemt.

Auteur: Mr. Geert de Jong

