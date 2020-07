Jaarverslagen voortaan leesbaar voor mens én computer

Beursgenoteerde ondernemingen die onder de EU-voorschriften vallen, moeten hun jaarverslagen over periodes vanaf 1 januari 2020 in het zogenoemde European Single Electronic Format (ESEF) opstellen, meldt PwC. Op die manier kunnen beleggers en andere belanghebbenden geconsolideerde jaarrekeningen ook doorzoeken met behulp van computers.

Bestaande informatie in nieuwe vorm beschikbaar stellen

Jaarrekening: van commercieel naar fiscaal Bekijk de e-learning

“Dit Europees Uniform Elektronisch Formaat is een technisch formaat dat niet vraagt om nieuwe informatie, maar om het beschikbaar stellen van bestaande informatie in een vorm die zowel door mensen als door computers is te lezen”, verduidelijkt Miguel Brahim, werkzaam bij Capital Markets and Accounting Services van PwC. “Tegelijk kunnen organisaties ESEF gebruiken als een springplank naar kostenbesparingen en betere processen. Het opstellen van jaarverslagen kan kostbaar en tijdrovend zijn. Het nieuwe formaat biedt de kans daarin verbetering te brengen.”

>> Lees ook: De zin en onzin van een jaarverslag: wie beleeft er eigenlijk plezier aan?

Geconsolideerde gegevens in de primaire jaarrekening

“EU-gereguleerde beursgenoteerde ondernemingen moeten hun jaarverslagen opstellen in het zogeheten XHTML voor verslagperiodes die beginnen op of na 1 januari 2020. IFRS-verslaggevers moeten gebruik maken van iXBRL om de geconsolideerde gegevens in de primaire jaarrekening machinaal leesbaar te maken. Als ondernemingen over entiteitspecifieke informatie beschikken, moeten zij tags aanmaken als er voor die informatie geen tags in de ESEF-taxonomie aanwezig zijn. Er is een nieuwe technische functionaliteit, ‘anchoring’ genaamd, bedacht om dergelijke XBRL-uitbreidingen beter te kunnen begrijpen.”

Bron: PwC

Lees ook: