Maarten Verheul: Goed functionerende RvC is belangrijk

Een goed functionerende raad van commissarissen is erg belangrijk voor een bedrijf. Bijvoorbeeld als bij belangrijke investeringen toestemming nodig is van de RvC. De RvC kan voorkomen dat een bedrijf te hard van stapel loopt. Ook zaken als liquiditeit, algemene gang van zaken, verkoopcijfers worden besproken. Voorts houdt de RvC het bedrijf scherp met hun rapportages. RvC kan voor verbeteringen vragen waar nodig.

Ik heb de RvC vergaderingen altijd als prettig ervaren. Bij Bandolera werd zelfs acht tot tien keer vergaderd per jaar. De laatste was altijd zeer intensief, want dan moest het budget voor het komende jaar worden goedgekeurd.

Is de RvC bij uw bedrijf van toegevoegde waarde of ervaart u het als een last?

Vaak is het inderdaad een old boys netwerk, maar ik ben wel altijd blij met zeer ervaren mensen in de RvC. Er moet ook flink gespard kunnen worden. Ik kan me herinneren, dat flink tegengas van de RvC wel eens tot uitstel van iets nieuws heeft geleid. Ondernemers willen wel eens te snel en dan is het goed dat er een RvC is.

Huishoudelijk reglement RvC

We hebben nog te weinig gehoord over het huishoudelijk reglement van de RvC. Weet u waarvoor u de RvC toestemming moet vragen? Een belangrijke taak voor de RvC is de goedkeuring van het budget. Of keurt bij jullie de RvC alleen maar de jaarrekening?

Ook belangrijk om als CFO/Finance Manager te weten is wat er in het ‘Huishoudelijk reglement van de raad van commissarissen’ staat. Waar heeft u goedkeuring voor nodig van de RvC? Dat kan meer zijn dan alleen de JR. Ik vroeg al over het budget. Wat te denken van investeringen? Gaat u binnenkort de servers vervangen? Wat mag je uitgeven? Ook kan er toestemming vereist zijn bij personeelsbeleid zoals aanname, salaris et cetera.