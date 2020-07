Miranda Hendriks nieuwe Chief Financial & Risk Officer VvAA Groep

VvAA, zakelijk dienstverlener en collectief van ruim 124.000 zorgverleners, verwelkomt Miranda Hendriks (51) per 1 september als Chief Financial & Risk Officer (CFRO) in de hoofddirectie.

Hendriks volgt Menno Harkema op die deze rol vanaf 21 april jl. tijdelijk vervult. Samen met directievoorzitter Bart Janknegt en Freek Roelofs vormt Hendriks de hoofddirectie die VvAA een nieuwe fase in zal leiden. Deze benoeming is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder en de ondernemingsraad.

Fundament verstevigen

Erno Kleijnenberg, voorzitter Raad van Commissarissen VvAA: “We verwelkomen Miranda Hendriks van harte bij VvAA. Met haar komst verstevigen we het fundament voor onze unieke positie in de markt als integrale dienstverlener voor zorgverleners, zowel op het vlak van verzekeringen alsook op financieel, juridisch en bedrijfsmatig advies. Haar brede ervaring in de financiële sector én haar focus op het politieke en maatschappelijke belang sluiten naadloos aan bij VvAA, dat niet alleen de steun maar ook de stem van zorgverleners wil zijn.”

Kracht van het collectief

Bart Janknegt, voorzitter hoofddirectie VvAA: “Het belang en de waarde van een krachtig collectief behoeft – zeker in deze tijd – geen betoog. Ik ben blij dat Miranda met haar ervaring binnen organisaties met een coöperatief karakter zoals Achmea en Univé ons komt versterken in de verdere uitvoering van onze missie om onze leden, een significant deel van zorgverlenend Nederland, op meerdere fronten te ontzorgen.”

Duurzame groei

Miranda Hendriks: “Ik zie ernaar uit om de unieke positie van VvAA in het veld, als collectief én integraal dienstverlener voor zorgverleners, verder vorm te geven richting de toekomst. Door goed te luisteren naar de behoeften en vraagstukken van onze leden kunnen wij de verbinding met zorgprofessionals verder versterken. Zo kunnen we onze dienstverlening aanscherpen, zodat VvAA ook in de toekomst een financieel gezonde organisatie blijft.”