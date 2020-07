Nederlandse banken verleenden steun voor 19 miljard euro

Nederlandse banken hebben sinds de uitbraak van het coronavirus voor bijna negentien miljard euro aan steun verleend. Het ging daarbij om hulp in de vorm van extra leningen of uitstel van aflossingen. Daar maakten 155.000 ondernemers en bijna 32.000 particulieren gebruik van, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De banken merken dat hun werk weer normaliseert, zegt voorzitter Chris Buijink van de NVB. De vraag naar nieuwe financiering in verband met corona stagneert volgens hem al enige tijd. Dat kan twee dingen betekenen: bedrijven hebben op dit moment geen nieuwe lening nodig óf ze kijken de kat uit de boom. Volgens Buijink is het goed mogelijk dat later in de crisis de vraag naar krediet weer zal toenemen. “We houden er rekening mee dat we ons in het oog van de storm bevinden en dat ons na de zomer economisch nog een zware tijd te wachten staat.”

Ondernemingen kregen gedurende de crisis bijna 26.000 nieuwe leningen van Nederlandse banken. Die zijn bij elkaar goed voor een bedrag van bijna 16 miljard euro. Op ongeveer 5000 van deze leningen zit een garantie van de overheid.

Toename in uitstel van betalingen

Het aantal bedrijven en particulieren dat sinds het uitbreken van de crisis uitstel van betalingen kreeg, nam licht toe ten opzichte van de vorige meting. Tot nu toe kregen ongeveer 32.000 consumenten een aflossingspauze voor hun hypotheek of lening, ter waarde van 77 miljoen euro. Daarnaast kregen bijna 129.000 bedrijven uitstel van betaling, goed voor een waarde van 3 miljard euro.