Onderzoek Deloitte: Nederlandse investeringen in AI blijven achter

Investeringen in AI door bedrijven in Nederland blijven achter in vergelijking tot investeringen in AI internationaal. Dit blijkt uit Deloitte’s derde editie van het onderzoek ‘State of AI in the Enterprise’. Dit onderzoek toont hoe organisaties AI-technologieën adopteren, profiteren en beheren.

Nederlandse respondenten zijn desondanks van mening dat AI cruciaal is voor zakelijk succes in de komende twee jaar (70 procent). Op de vraag of AI nu al een cruciale rol speelt antwoord slechts 59 procent met ja, tegenover 73 procent van de respondenten wereldwijd.

De inzet van AI verschilt wereldwijd

Het merendeel van de AI-activiteiten in Nederland vindt nog steeds plaats in IT (40 procent), hoewel het gebruik in klantenservice-functies hier niet ver achterloopt (32 procent /13 procent wereldwijd). Opvallend is dat in andere landen AI vaker wordt ingezet in Cybersecurity (22 procent) dan in Nederland (9 procent). Verder zet Nederland AI vaker in dan andere landen op het vlak van Finance (14 procent tegen 8 procent). AI wordt voornamelijk gebruikt om de efficiëntie van functies te automatiseren of te optimaliseren.

Verantwoordelijkheid: beheer AI-gerelateerde risico’s

De bezorgdheid over opkomende AI-risico’s die de vooruitgang vertragen, is lager bij Nederlandse respondenten in vergelijking met andere landen. Nederlanders zijn ook niet zo bezorgd als het gaat om de noodzaak en impact van AI-regulering. 35 procent van de Nederlandse respondenten vindt dat de acceptatie van AI-technologieën vertraagt vanwege o.a. de opkomende risico’s of omdat leveranciers bepaalde oplossingen niet implementeren, terwijl dit het geval is voor 56 procent van alle respondenten. Ook zijn de Nederlandse respondenten minder bezorgd over onzekerheden in AI-regulering.

Bijna de helft (47 procent) van de Nederlandse respondenten noemt cybersecurity als een groot of extreem risico en 48 procent vreest de gevolgen van het zonder toestemming gebruiken van gegevens.

Top 5 AI-uitdagingen voor Nederland

– Het kiezen van de juiste AI-technologie

– Uitdagingen omtrent data

– Het managen van AI-risico’s

– Integratie van AI in de organisatie

– Kosten van AI-technologie/ – oplossingen

De meeste Nederlandse respondenten zeggen dat ze te maken hebben met een matige tot minimale AI-vaardigheidskloof. Als het echter om specifieke vaardigheden gaat, hebben de Nederlandse respondenten minder zelfvertrouwen. Zo zegt 36 procent van de Nederlandse adoptanten over hoge expertise in het waarborgen van data-integriteit en nauwkeurigheid te beschikken; wereldwijd is dit 56 procent. Slechts een kwart (26 procent) van de Nederlandse respondenten vindt dat ze een hoog vaardigheidsniveau hebben als het gaat om het selecteren van de juiste AI-technologieën en leveranciers.

Concurrentievoordeel

Verschillende AI-initiatieven worden gezien als de sleutel tot het vergroten van een concurrentievoordeel, waaronder het werken met externe partners en het inhuren van AI-experts van wereldklasse. Hoewel een kleine meerderheid binnen twee jaar hun AI-investeringen terugverdienen (59 procent), ziet een groter deel van de wereldwijde respondenten ook rendement binnen deze termijn (73 procent).