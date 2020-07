Overheid neemt toezicht op infrastructuur e-facturering over

De Nederlandse overheid gaat per 1 oktober toezien op de nationale infrastructuur voor e-facturering. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat de overheid een actievere rol gaat spelen vanwege het publiek belang van een veilige manier om facturen elektronisch uit te wisselen.

Bij e-facturatie zijn de gegevens van de factuur altijd hetzelfde gestructureerd, zodat ze interoperabel zijn: elke organisatie levert de data op dezelfde manier aan. Op die manier kunnen gegevens gestandaardiseerd en automatisch worden verwerkt, wat een kostenbesparing oplevert voor organisaties. De voorwaarde is dat iedereen zich aan dezelfde afspraken houdt en daarom zijn er infrastructuren als de Pan-European Public Procurement (Peppol), waar de Nederlandse overheid op is aangesloten.

Verzekerd van veilige en betrouwbare e-facturatie infrastructuur

De Peppol-infrastructuur wordt geleverd door meerdere toegelaten serviceproviders in een netwerk. Deze serviceproviders werken samen in een stelsel volgens gezamenlijke afspraken: het Afsprakenstelsel Peppol. De Nederlandse Peppol-autoriteit ziet erop toe dat de toegelaten deelnemers zich houden aan de gezamenlijke afspraken over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.

Om te kunnen garanderen dat de Nederlandse overheid ook in de toekomst is verzekerd van een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur voor e-facturatie, neemt het Ministerie van BZK de rol van kadersteller en toezichthouder in goed overleg over van Simplerinvoicing. Dat is een stichting van private partijen, die de Peppol-standaarden in Nederland implementeert. De overheid en de stichting zorgen er gezamenlijk voor dat gedurende de overdracht van de Peppol-autoriteit de digitale infrastructuur beschikbaar blijft voor bedrijven en overheden om e-facturen te versturen en te ontvangen.

