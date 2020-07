Reward Value streeft naar beloningsbeleid dat bijdraagt aan lange termijn waarde creatie

Woensdag heeft Reward Value haar reactie aangeboden aan in de consultatieronde van de Europese Commissie voor de ‘renewed sustainable finance´ strategie. Reward Value is een non-profit onderzoeksinitiatief met als doel een nieuwe basis te creëren voor een duurzaam, stakeholdergericht beloningsbeleid dat aansluit bij de gedachte dat juist die prestaties beloond moeten worden die aantoonbaar bijdragen aan duurzame lange termijn waarde creatie voor alle belanghebbenden.

Op dit moment is wereldwijd een vaak emotionele discussie gaande over het beloningsbeleid en vooral de variabele beloning van bestuurders. Reward Value wil meer aandacht voor rationele argumenten en doet – samen met SEO Economisch Onderzoek (SEO) – wetenschappelijk onderzoek naar hoe beloningsbeleid kan bijdragen aan lange termijn waarde creatie voor alle stakeholders. Uit onderzoek van Reward Value en SEO komen een aantal zaken naar voren:

De lange termijn waarde creatie voor alle stakeholders wordt weliswaar meer en meer belangrijk gevonden; dit element zien we echter nog onvoldoende terug in het beloningsbeleid. Het blijkt immers dat de bestuurdersbeloning nog te veel gebaseerd is op korte termijn financiële prestaties terwijl deze prestaties geen garantie zijn voor een goede lange termijn toekomst van het bedrijf en al haar stakeholders. Dit wordt mede veroorzaakt doordat de lange termijn horizon niet eindigt bij het einde van de benoemingstermijn van de bestuurder. Er is dus sprake van een mismatch in tijdshorizon tussen de bestuurder en de stakeholders. Het huidige gebruik van aandelen als incentive voor de bestuurders veelal met jaarlijkse toekenningen, blijkt waarde creatie op lange termijn in de weg te kunnen staan.

Kernpunten reactie ‘Renewed sustainable finance’ consultatieronde

Woensdag heeft Reward Value haar bijdrage aan de consultatieronde van de Europese Commissie ingediend. Daarin benadrukt Reward Value dat een grotere standaardisatie van vorm en inhoud rondom integrated reporting – vooral met betrekking tot de niet financiële resultaten van een onderneming – niet alleen bijdraagt aan transparantie en vergelijkbaarheid maar ook noodzakelijk is om tot een beloningsbeleid te komen dat waarde creatie op de lange termijn stimuleert. Mede omdat uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een effectief ESG-beleid bijdraagt aan waarde creatie op de lange termijn, stelt Reward Value dat niet-financiële prestaties een rol moeten spelen in de beoordeling en beloning van de bestuurders. Op dit moment is bij het overgrote deel van de ondernemingen de beoordeling van de prestatie van de bestuurders nog hoofdzakelijk en soms zelfs uitsluitend gebaseerd op de traditionele financiële prestaties. Daarmee worden bestuurders onvoldoende gestimuleerd tot het maken van keuzes ten faveure van de niet financiële prestaties en ontbreekt het aan sluitende afstemming tussen purpose en beloning. De huidige beloningsstructuur heeft ondanks de aanwezigheid van lange termijn aandelenbeloning toch nog steeds een overwegende invloed op korte-termijn gedrag. Deze korte-termijn oriëntatie dient ook naar het oordeel van de renewed sustainable finance strategie omgebogen te worden naar een lange-termijn oriëntatie. Het incorporeren van ESG-beleid en een structurele verlenging van de beloningshorizon kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een lange-termijn orientatie.

Daarbij is het wel van belang dat de niet financiële prestaties op een vergelijkbare manier worden gemeten en dat bedrijven, investeerders en beleidsmakers dezelfde taal spreken. Op dit moment zijn er tal van uitstekende initiatieven om deze consistentie te realiseren. Om de laatste stap te zetten en op basis van deze initiatieven de juiste keuzes te maken, lijkt het noodzakelijk dat instanties als de Europese Commissie met regelgeving komen voor het meten van de niet financiële prestaties. De huidige consultatieronde zou daar een belangrijke rol in moeten spelen.

Emoties voeren de bovenhand

Reward Value oprichter Frederic Barge: “Beloning, lange termijn waarde creatie, aandeelhoudersbelang, stakeholdersbelang, woorden die we maar al te goed kennen. Woorden die een intrinsiek rationeel element suggereren, maar helaas wordt het grootste deel van het debat over de beloning van bestuurders gedomineerd door emoties in plaats van door feitelijke en rationele overwegingen. Daarom wil ik een feitelijk – onderzoeksgedreven – raamwerk creëren dat ons in staat stelt een beloningsbeleid op te stellen dat waarde creatie op lange termijn en voor alle stakeholders, daadwerkelijk stimuleert. Voor de goed orde daarmee bedoelen we ook betere financiële resultaten op de lange termijn. Financiële resultaten als gewenste uitkomst van sociale lange-termijn waarde creatie en niet als doel op zich. We willen dus weg van korte termijn financieel gewin naar een lange-termijn maatschappij brede bijdrage. De consultatieronde van de Europese Commissie voor de ´renewed sustainable finance´ strategie is een stap in de juiste richting waarbij regelgeving voor het meten van niet financiële prestaties een logische volgende stap zal zijn.”

Toekomst

Reward Value streeft naar een op wetenschappelijk inzicht gebaseerd raamwerk, waarmee de beloning van topbestuurders beter aansluit op de ontwikkelingen van deze tijd. Een kader op basis van objectieve maatstaven dat recht doet aan de belangen van alle stakeholders en dat de bestuurders stimuleert de lange termijn waarde creatie daadwerkelijk centraal te stellen. Daarnaast wil Reward Value naar een methodiek toe waarin de lange termijn waarde creatie belangrijker is dan de korte termijn prestaties. Hierbij is het wel van belang dat er een goede geïntegreerde meetlat wordt gecreëerd waarin zowel financiële als niet financiële prestaties worden meegenomen. Een meetlat bovendien die ‘corrigeert’ voor markt bewegingen waar de bestuurders geen invloed op hebben. Tenslotte wil Reward Value vaststellen welke spelregels nodig zijn opdat het beloningsbeleid eerlijk voor alle belanghebbenden wordt toegepast (‘governance’).