‘Rol centrale banken cruciaal tijdens begin coronacrisis’

De Amerikaanse en Europese centrale banken hebben een cruciale rol gespeeld tijdens het begin van de coronacrisis. Ze hebben hun instrumenten goed gebruikt om een financiële ineenstorting te voorkomen door er onder meer voor te zorgen dat bedrijven en banken goedkoop aan geld konden blijven komen. Dat concludeert de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), ook wel de bank der centrale banken genoemd.

In maart greep het coronavirus om zich heen en de financiële markten raakten in paniek. De centrale banken maakten leningen direct goedkoper toen de markten op zoek waren naar liquiditeit. Toen de crisis erger werd, kochten de banken obligaties en schuldpapier van bedrijven die anders niet meer aan geld zouden kunnen komen. Ook kwamen ze met garanties voor bankleningen.

“De reactie van de centrale banken was snel en krachtig en heeft een goede basis gelegd voor herstel na het opheffen van de lockdown”, stelt topman Agustín Carstens van de BIS. Omdat er veel onzekerheid is over de toekomst ziet hij nog wel uitdagingen voor de snelheid van dat herstel.

De BIS werd opgericht in 1930 om Duitse herstelbetalingen na de Eerste Wereldoorlog te regelen. Later is de BIS zich meer gaan richten op het met elkaar in lijn brengen van het beleid van de vele centrale banken in de wereld.