Tegenwind op financieringsmarkt door corona

De gevolgen van COVID-19 in het Nederlandse financieringslandschap zijn bijzonder ingrijpend, stellen experts van accountants- en adviesorganisatie BDO. “Een combinatie van factoren vermindert de mogelijkheden voor ondernemers om financiering te verkrijgen. Wat is er gebeurd en hoe kunnen zij in dit turbulente en verder verschraalde landschap hun kans vergroten om financieringen te verkrijgen?”

Mariëlle Ansems-van Mourik en Lodewijk Kolfschoten, beiden Senior Managers M&A Debt Advisory & Financial Restructuring bij BDO én voormalige bankiers, delen hun gezamenlijke visie op en ervaringen in het huidige financieringslandschap voor het Nederlandse bedrijfsleven. “Wij hebben de afgelopen maanden heel veel klanten geholpen met de vraag hoe zij hun liquiditeitsproblemen kunnen managen en welke rol hun bank hierin zou kunnen spelen”, licht Ansems-van Mourik toe. “Het is een ingewikkeld speelveld op dit moment.”

Voorbereiding op het gesprek

Volgens Ansems-Van Mourik en Kolfschoten heeft COVID-19 voor een ‘corrigerende tik’ gezorgd. Ze beschouwen ook een afgenomen ‘risk appetite’ bij banken en dat er een uitstelde impact komt na afloop van alle garantieregelingen. De twee drukken ondernemingen daarbij vooral op het hart ervoor te zorgen dat ze hun zaken goed voor elkaar hebben. Die voorbereidingen zijn namelijk hard nodig, met de algemene verwachting van een hausse voor de tweede helft van het jaar. “Er komt nog een hoop ons af”, zegt Kolfschoten.

Onderbouwing financieringsaanvraag

Volgens de BDO-specialisten is het voor ondernemingen bij het aanvragen van financiering belangrijk om te beseffen en te begrijpen wat er gaande is in het financieringslandschap. “Het allerbelangrijkste is ervoor zorgen dat je goed beslagen ten ijs komt”, benadrukt Ansems-Van Mourik. “Je kunt simpelweg niet vertrouwen op de duur van de relatie met de bestaande financier. Realiseer je als onderneming goed dat banken, terecht, vragen stellen over de onderbouwing van een financieringsaanvraag. Al met al zijn dit intensieve processen in een ingewikkeld landschap, waarmee veel ondernemingen beperkte ervaring hebben.”