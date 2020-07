Three lines of defense-model van IIA Global krijgt belangrijke update

IIA Global, het wereldwijde instituut voor internal auditors, heeft een nieuwe Three lines-model het levenslicht laten zien. Dit model is een belangrijke update van het bekende, veelgebruikte en in sommige sectoren zelfs verplichte Three lines of defense-model.

Voor veel organisaties én functies is dit model een belangrijke leidraad bij het inrichten van de governance. Peter Hartog, manager vaktechniek bij IIA Nederland legt uit: “Internal Audit is en blijft nog steeds de onafhankelijke derde lijn, met een coördinerende rol in het geheel. Maar de beginselen en invulling van het model zijn op een aantal belangrijke punten gewijzigd: De functies zijn niet alleen bedoeld om waarde van de organisatie te beschermen, maar ook om deze te vergroten. Zodoende wordt niet meer gesproken over lines of defense.

Doelen van de organisatie

Centraal voor alle functies staan de doelen van de organisatie. De functies zijn geen silo’s, maar stemmen af en werken samen, ieder vanuit de eigen rol. De inrichting van het model moet worden afgestemd op de risico’s en specifieke situatie van de organisatie. Gezien het belang is het model in verschillende talen verschenen, waaronder in het Nederlands. IIA Nederland organiseert op 20 augustus een roundtable waarin het nieuwe model en de wijzigingen nader worden toegelicht. Daarbij wordt op een interactieve manier ingegaan op de pro’s en con’s van het nieuwe model en krijgt de belangstellende tips en tricks hoe dit model toe te passen.