Tienduizenden witwasmeldingen, maar amper strafzaken

Er volgen amper strafzaken uit de tienduizenden witwasmeldingen die opsporingsinstanties jaarlijks binnenkrijgen via banken en accountants. Voor het Openbaar Ministerie is de kwaliteit van die meldingen te laag om er makkelijk mee naar de rechter te stappen, zegt Brigitte Unger, Utrechts hoogleraar en autoriteit in witwasonderzoek. “Op dit moment heb je soms de indruk dat het hele meldsysteem voor niets is”, zegt ze.

Banken, accountants en betaalkantoren moeten alle ongebruikelijke transacties die zij bij hun klanten tegenkomen melden bij overheidsinstantie Financial Intelligence Unit (Fiu). Dat gaat om grote aantallen: alleen al bij de banken ging het vorig jaar om ruim 155.000 meldingen. De Fiu, die al die signalen vervolgens nader onderzoekt, bestempelde in totaal zo’n 39.000 transacties als echt verdacht. Die gaan dan naar het Openbaar Ministerie (OM) en de Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die er desgewenst een strafzaak van kunnen maken.

Enkele tientallen onderzoeken in paar jaar

Maar dat gebeurt amper. Het OM kan niet zeggen hoeveel van de tienduizenden Fiu-meldingen uiteindelijk tot een zaak hebben geleid. Dat wordt niet bijgehouden. Marieke van der Molen van het Functioneel Parket zegt dat het “zeker om enkele tientallen onderzoeken gaat in de afgelopen paar jaar.”